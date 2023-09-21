Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cegah Hoaks, Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Jurnalistik di Sekadau

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |21:14 WIB
Cegah Hoaks, Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Jurnalistik di Sekadau
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
SEKADAU - Kelompok sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) menggelar pelatihan jurnalistik bagi kaum milenial di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis (21/9/2023).

Koordinator Daerah (Korda) GMC Sekadau, Heri Yakop mengakui sasaran dari kegiatan pelatihan kali ini tidak hanya jurnalis tapi juga masyarakat umum yang masih awam dengan ilmu jurnalistik.

"Kegiatan pada hari ini adalah pelatihan jurnalistik yang diikuti milenial dan masyarakat umum. Dan, ada juga diikuti wartawan yang berada di Kabupaten Sekadau," ujarnya di lokasi acara, Lupung Coffee Kecamatan Sekadau Hilir.

Saat ini, Heri menilai jurnalistik menjadi salah satu ilmu yang perlu dipelajari semua kalangan, tak hanya bagi jurnalis atau wartawan tapi juga masyarakat di luar profesi tersebut.

Bagi masyarakat umum, pengetahuan tentang produk jurnalistik hingga pola kerja awak media massa diharapkan dapat meminimalisasi dampak peredaran informasi bohong atau hoaks.

"Tujuannya, meningkatkan kemampuan kepada milenial juga kepada wartawan yang ada di Kabupaten Sekadau. Selain itu, untuk masyarakat umumnya supaya bisa membedakan mana produk berita yang benar dan mana produk berita hoaks," tutur Heri.

Khusus bagi kalangan jurnalis, pelatihan kali ini juga sekaligus mengingatkan kembali teori dasar jurnalistik yang pernah mereka pelajari di lembaga pendidikan maupun pelatihan kerja sebelumnya.

Dengan menerapkan teori dalam pekerjaan mereka, Heri berharap dapat mencetak para jurnalis yang berintegritas. Sehingga, akan menghasilkan produk jurnalistik yang independen dan berdampak luas.

