Tumbuhkan Jiwa Wirausaha, Relawan Ganjar Gelar Pelatihan ke Ibu Rumah Tangga di Gresik

GRESIK - Untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan memberdayakan masyarakat, para pendukung Ganjar yang tergabung dalam sukarelawan Gus-Gus Nusantara (GGN) menggelar pelatihan pengembangan wirausaha kafe dan bakery.

Kegiatan Gus-Gus Nusantara yang diadakan di Kedai Mubi, Sitarda, Pangkahkulon, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik itu diikuti tak kurang dari 100 ibu-ibu rumah tangga.

Gus Alwy Hasan selaku Koordinator Wilayah Gus-Gus Nusantara mengatakan bahwa kegiatan itu bertujuan untuk mewadahi ibu rumah tangga dalam mengembangkan keterampilan membuat makanan yang biasa disajikan di kafe.

"Tujuannya agar supaya masyarakat, terutama ibu-ibu yang ada di Ujungpangkah ini lebih bisa mengekspresikan bakat mereka dan nanti perekonomian di Ujungpangkah lebih semarak dan lebih bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Ujungpangkah," ujar Gus Alwy di lokasi pada Kamis (21/9/2023).

Gus Alwy menambahkan, pihaknya mengharapkan para peserta pelatihan nantinya tidak hanya mendapat keahlian membuat makanan sajian kafe, tetapi juga menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha untuk mengungkit UMKM.

Pasalnya, jiwa kewirausahaan yang tumbuh di masyarakat menjadi penting agar daya ungkit ekonomi kerakyatan di daerah semakin meningkat, sejalan dengan lahirnya para pelaku usaha baru.

"Harapan kami dari GGN nantinya masyarakat lebih bisa mengembangkan perekonomian, UMKM, di masyarakat Ujungpangkah ini. InsyaAllah ke depan nanti Gus-Gus Nusantara ingin mempersembahkan enterpreneur yang mampu berdikari dalam menciptakan ketahanan pangan di Indonesia," kata Gus Alwy.