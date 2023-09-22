Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Protes Warna-warni di Majelis Umum PBB, Erdogan: Promosikan LGBTQ

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |14:53 WIB
Protes Warna-warni di Majelis Umum PBB, Erdogan: Promosikan LGBTQ
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan pernyataan pada pembukaan KTT Sustainable Development Goals (SDG) di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, 18 September 2023. (Foto: Reuters)
PBB - Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Kamis, (21/9/2023) mengeluh bahwa ia merasa tidak nyaman dengan penggunaan apa yang ia gambarkan sebagai "warna LGBT" atau kaum Lesbian Gay Biseksual dan Transgender di PBB, yang minggu ini dihiasi dengan warna-warna cerah yang mempromosikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG).

Erdogan mengatakan dia ingin mendiskusikannya dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, media Turki melaporkan pada Kamis. Pemerintah Turki – yang dipimpin oleh Erdogan dan Partai AK yang berakar pada Islam – telah memperketat pendiriannya terhadap kebebasan LGBTQ.

“Salah satu masalah yang paling mengganggu saya… adalah ketika memasuki Majelis Umum PBB, Anda melihat warna LGBT di tangga dan tempat lain,” kata Erdogan seperti dikutip oleh stasiun televisi Haberturk dan lainnya.

“Berapa banyak LGBT yang ada di dunia saat ini? Betapapun besarnya hak yang mereka miliki dalam langkah-langkah ini, mereka yang menentang LGBT juga mempunyai hak yang sama,” kata Erdogan, yang sering mencap anggota komunitas LGBTQ sebagai “sesat” dan khususnya memperkuat retorikanya selama kampanye pemilu tahun ini.

Namun, beberapa diplomat PBB berpendapat bahwa Erdogan mungkin salah mengartikan 17 warna berbeda yang diasosiasikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan – dan mendekorasi bagian-bagian markas besar PBB, termasuk tangga, untuk pertemuan puncak yang diadakan awal pekan ini – dengan warna pelangi Pride yang diasosiasikan dengan hak-hak LGBTQ. 

