HOME NEWS NASIONAL

Usaha Mataram Islam Bangkitkan Kejayaan Majapahit Kandas, Usai Gagal Tundukkan Bali

Nanda Aria , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |07:19 WIB
Usaha Mataram Islam Bangkitkan Kejayaan Majapahit Kandas, Usai Gagal Tundukkan Bali
Ilustrasi/Foto: Freepik
A
A
A

 

JAKARTA - Kerajaan Mataram Islam berambisi menyamai kejayaan Kerajaan Majapahit. Oleh sebab itu, Sultan Agung berusaha meluaskan kekuasaannya hingga Bali.

Namun, sebelum menakhlukkan Bali, Mataram terlebih dahulu memperluas kekuasaannya di timur Pulau Jawa. Dikisahkan dalam buku "Nusantara Sejarah Indonesia" karya Bernard H. M. Vlekke, Mataram berhasil menguasai Blambangan yang saat ini masuk wilayah Banyuwangi.

 BACA JUGA:

Saat itu kepercayaan rakyat Blambangan menganut Shiwais atau agama Hindu. Sedangkan Mataram berusaha meluaskan kekuasaannya sambil mencoba mengembangkan agama Islam.

Sesekali Blambangan disokong oleh Bali yang akhirnya berhasil bertahan dari dampak Islam. Beberapa tahun setelah usahanya gagal di barat, pada akhirnya Mataram di bawah kekuasaan Sultan Agung melakukan serangan habis - habisan di wilayah - wilayah non muslim.

 BACA JUGA:

Sementara itu, ia mengawasi orang Belanda di Batavia dengan seksama. Sultan Agung berusaha bernegosiasi dengan Portugis di Malaka untuk membangun persekutuan melawan musuh mereka bersama. Tapi saat itu kekuasaan Portugis di Kepulauan Indonesia sudah mendekati hari - hari terakhir.

Sultan Agung saat itu juga mencoba mendekati beberapa pedagang Inggris di Pantai Jawa, tapi sayangnya mereka tak sanggup lagi menantang kekuatan Belanda. Jadi mengandalkan sumber daya sendiri, dia berusaha menaklukkan wilayah timur Pulau Jawa dan Bali pada 1639.

