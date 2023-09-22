Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Tangkal Berita Hoaks, Ganjar Milenial Adakan Pelatihan Jurnalistik di Kapuas

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |20:45 WIB
Tangkal Berita Hoaks, Ganjar Milenial Adakan Pelatihan Jurnalistik di Kapuas
Relawan Ganjar Adakan Pelatihan Jurnalistik di Kapuas/ist
A
A
A

KAPUAS – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Milenial Center (GMC) menggelar kegiatan pelatihan jurnalistik di Desa Bangun Harjo, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Kegiatan tersebut terlaksana berkat kerja sama GMC dengan Dewan Mahasiswa STAI Kuala Kapuas. Acara ini diikuti puluhan peserta yang terdiri dari kaum milenial dan orang dewasa.

"Dengan adanya kegiatan pelatihan jurnalistik ini masyarakat bisa mengenal dan meningkatkan kemampuan dalam menulis, menyebarkan berita kepada khalayak seluas luasnya dan secepat-cepatnya," kata Koordinator GMC Kalteng, M.Rosyid Ridho, Jumat (22/9/2023).

Pelatihan jurnalistik ini diadakan untuk membuka wawasan masyarakat, khususnya anak muda agar bisa menjadi calon-calon wartawan ke depan.

"Pastinya ini merupakan kegiatan positif untuk meningkatkan skill menulis bagi para peserta yang memang berminat di dunia jurnalistik,"lanjutnya.

Dia juga berharap, pelatihan ini membuat masyarakat bisa menyaring informasi dengan benar, khususnya berita hoaks. "Pelatihan ini juga sebagai upaya kami dalam menangkal hoaks," tandasnya.

