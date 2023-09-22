Gempa M6,6 Guncang Tanimbar Maluku, Ini Penjelasan BMKG

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 6,6 mengguncang kawasan Barat Laut Tanimbar, Maluku. Gempa tersebut tercatat pada Jumat (22/9/2023) pukul 21.59 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di darat tepatnya 184 kilometer dari barat laut dari Tanimbar. Tepatnya berada di 7.32 Lintang Selatan (LS) dan 129.87 Bujur Timur (BT).

“Info Gempa dirasakan mag:6.6, lokasi:Pusat gempa berada di laut 184 km Barat Laut Tanimbar,” kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam keterangannya, Jumat (22/9/2023).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 214 kilometer. Gempa terjadi akibat adanya deformasi batuan dalam slab lempeng di bawah Laut Banda.

“Akibat adanya deformasi batuan dalam slab lempeng yang tersubduksi di bawah laut Banda,” ucap Daryono.

BMKG mencatat sejumlah wilayah seperti Saumlaki, Maluku Tenggara, Marsela, Sorong dan Tepa meraskan gempa tersebut dengan skala MMI III-IV. BMKG tetap mengimbau masyarakat untuk berhati-hati jika terdapat adanya gempa bumi susulan.

“Gempa ini dirasakan (skala MMI):III-IV Saumlaki, III Maluku Tenggara, III Marsela, III Sorong, II Tepa,” tutupnya.

