Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M6,6 Guncang Tanimbar Maluku, Ini Penjelasan BMKG

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |22:48 WIB
Gempa M6,6 Guncang Tanimbar Maluku, Ini Penjelasan BMKG
Gempa M6,6 guncang Tanibar Maluku (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 6,6 mengguncang kawasan Barat Laut Tanimbar, Maluku. Gempa tersebut tercatat pada Jumat (22/9/2023) pukul 21.59 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di darat tepatnya 184 kilometer dari barat laut dari Tanimbar. Tepatnya berada di 7.32 Lintang Selatan (LS) dan 129.87 Bujur Timur (BT).

“Info Gempa dirasakan mag:6.6, lokasi:Pusat gempa berada di laut 184 km Barat Laut Tanimbar,” kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam keterangannya, Jumat (22/9/2023).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 214 kilometer. Gempa terjadi akibat adanya deformasi batuan dalam slab lempeng di bawah Laut Banda.

“Akibat adanya deformasi batuan dalam slab lempeng yang tersubduksi di bawah laut Banda,” ucap Daryono.

BMKG mencatat sejumlah wilayah seperti Saumlaki, Maluku Tenggara, Marsela, Sorong dan Tepa meraskan gempa tersebut dengan skala MMI III-IV. BMKG tetap mengimbau masyarakat untuk berhati-hati jika terdapat adanya gempa bumi susulan.

“Gempa ini dirasakan (skala MMI):III-IV Saumlaki, III Maluku Tenggara, III Marsela, III Sorong, II Tepa,” tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/340/3193442/gempa-9LlK_large.jpg
Breaking News! Gempa Berkekuatan M5,1 Guncang Kepulauan Talaud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193312/gempa-Jjm6_large.jpg
Gempa M3 Guncang Cianjur, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193309/gempa-r3Pj_large.jpg
Gempa Magnitudo 4 Guncang Tanggamus Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192715/gempa-JdPx_large.jpg
Gempa M4,5 Guncang Bener Meriah Aceh, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192337/gempa-8snI_large.jpg
Gempa Dangkal M3,9 Guncang Gayo Lues Aceh, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192320/gempa-69mT_large.jpg
Gempa M4,3 Guncang Jembrana Bali Malam Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement