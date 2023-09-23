Gunung Berapi Bergolak, Ibu Kota Filipina Tertutup Kabut Asap dan Gas Vulkanis

Pemandangan udara menunjukkan kabut asap menyelimuti Kota Tagaytay di Provinsi Cavite, Filipina, 22 September 2023. (Foto: Reuters)

BATANGAS - Sebuah gunung berapi kecil namun bergolak di dekat ibu kota Filipina, Manila, memuntahkan sulfur dioksida dan kabut asap vulkanik di atas rata-rata pada Jumat, (22/9/2023) mendorong pihak berwenang untuk menutup sekolah-sekolah di puluhan kota besar dan kecil dan mendesak orang-orang untuk tetap tinggal di dalam rumah.

BACA JUGA:

Institut Vulkanologi dan Seismologi Negara mengatakan pihaknya mengamati adanya upwelling cairan vulkanik panas di danau kawah gunung berapi Taal, yang mengakibatkan emisi gas vulkanik. Polusi berat juga menyebabkan gedung-gedung di wilayah ibu kota diselimuti kabut.

Peringatan tersebut tetap berada pada level 1 pada skala lima tingkat, yang menunjukkan "sedikit peningkatan gempa vulkanik, dan aktivitas uap atau gas".

Terletak di sebuah danau indah di provinsi Batangas dekat Manila, Taal setinggi 311 meter adalah salah satu gunung berapi paling aktif dari 24 gunung berapi di Filipina.

Kennard Kaagbay, seorang pengemudi becak di provinsi tersebut, mengeluhkan iritasi tenggorokan akibat kabut asap vulkanik.

“Saya tidak bisa menghirup udara karena saya menderita asma. Penumpang kami juga jarang keluar karena (kabut asap), jadi akhir-akhir ini kami tidak mendapat banyak penumpang,” kata Kaagbay sebagaimana dilansir Reuters.

Pada Januari 2020, gunung berapi Taal memuntahkan kolom abu dan uap setinggi 15 km, memaksa lebih dari 100.000 orang mengungsi dan puluhan pembatalan penerbangan karena abu tebal berjatuhan hingga ke Manila.