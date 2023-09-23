Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gunung Berapi Bergolak, Ibu Kota Filipina Tertutup Kabut Asap dan Gas Vulkanis

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |13:55 WIB
Gunung Berapi Bergolak, Ibu Kota Filipina Tertutup Kabut Asap dan Gas Vulkanis
Pemandangan udara menunjukkan kabut asap menyelimuti Kota Tagaytay di Provinsi Cavite, Filipina, 22 September 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

BATANGAS - Sebuah gunung berapi kecil namun bergolak di dekat ibu kota Filipina, Manila, memuntahkan sulfur dioksida dan kabut asap vulkanik di atas rata-rata pada Jumat, (22/9/2023) mendorong pihak berwenang untuk menutup sekolah-sekolah di puluhan kota besar dan kecil dan mendesak orang-orang untuk tetap tinggal di dalam rumah.

 BACA JUGA:

Institut Vulkanologi dan Seismologi Negara mengatakan pihaknya mengamati adanya upwelling cairan vulkanik panas di danau kawah gunung berapi Taal, yang mengakibatkan emisi gas vulkanik. Polusi berat juga menyebabkan gedung-gedung di wilayah ibu kota diselimuti kabut.

Peringatan tersebut tetap berada pada level 1 pada skala lima tingkat, yang menunjukkan "sedikit peningkatan gempa vulkanik, dan aktivitas uap atau gas".

Terletak di sebuah danau indah di provinsi Batangas dekat Manila, Taal setinggi 311 meter adalah salah satu gunung berapi paling aktif dari 24 gunung berapi di Filipina. 

Kennard Kaagbay, seorang pengemudi becak di provinsi tersebut, mengeluhkan iritasi tenggorokan akibat kabut asap vulkanik.

“Saya tidak bisa menghirup udara karena saya menderita asma. Penumpang kami juga jarang keluar karena (kabut asap), jadi akhir-akhir ini kami tidak mendapat banyak penumpang,” kata Kaagbay sebagaimana dilansir Reuters.

Pada Januari 2020, gunung berapi Taal memuntahkan kolom abu dan uap setinggi 15 km, memaksa lebih dari 100.000 orang mengungsi dan puluhan pembatalan penerbangan karena abu tebal berjatuhan hingga ke Manila.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Manila gunung berapi Filipina
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/18/3171572/demo_di_filipina-GdOA_large.jpg
Filipina Membara! Demo Gen Z Ganyang Koruptor Rusuh, Massa dan Polisi Saling Serang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/18/3121338/rodrigo_duterte-wSQW_large.jpg
Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap Terkait Perang terhadap Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/18/3032878/tak-pedulikan-latihan-militer-filipina-as-china-terus-tingkatkan-tekanan-di-laut-cina-selatan-u4GheWav2N.jpg
Tak Pedulikan Latihan Militer Filipina-AS, China Terus Tingkatkan Tekanan di Laut Cina Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/18/3029975/panglima-militer-presiden-filipina-perintahkan-deeskalasi-ketegangan-di-laut-cina-selatan-gSe5rRNiTb.jpg
Panglima Militer: Presiden Filipina Perintahkan Deeskalasi Ketegangan di Laut Cina Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/18/3024540/filipina-peringatkan-konflik-di-laut-china-selatan-dapat-berujung-perang-gMVxUpPtDS.jpg
Filipina Peringatkan Konflik di Laut China Selatan Dapat Berujung Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/18/3017195/gunung-berapi-meletus-semburkan-abu-setinggi-5-km-pemerintah-filipina-naikkan-tingkat-kewaspadaan-mcu9aEp7Am.jpg
Gunung Berapi Meletus Semburkan Abu Setinggi 5 Km, Pemerintah Filipina Naikkan Tingkat Kewaspadaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement