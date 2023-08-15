Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gunung Berapi Etna Erupsi Picu Penutupan Bandara di Sisilia, Italia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |07:30 WIB
Gunung Berapi Etna Erupsi Picu Penutupan Bandara di Sisilia, Italia
Erupsi Gunung Etna terlihat di Rocca Della Valle, Italia, 13 Agustus 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

CATANIA - Penerbangan yang melayani kota Catania di Sisilia timur, Italia dihentikan pada Senin, (14/8/2023) setelah letusan dari Gunung Etna di dekatnya, kata otoritas setempat, membawa masalah perjalanan baru ke bandara Italia yang dilanda krisis.

Gunung berapi setinggi 3.330 meter meledak dalam semalam, menembakkan lahar dan abu tinggi di atas pulau Mediterania. Aliran lahar mereda sebelum fajar, namun abu masih keluar dari salah satu kawah. 

Penerbangan ke dan dari Catania, tujuan wisata populer, akan tetap ditangguhkan hingga pukul 6 pagi pada Selasa, (15/8/2023) pagi, kata operator bandara dalam sebuah pernyataan, memupus harapan mereka dapat dilanjutkan pada Senin malam.

Penumpang disarankan untuk memeriksa dengan maskapai penerbangan sebelum menuju ke bandara pada Selasa.

Diwartakan Reuters, penerbangan masuk dialihkan ke bandara lain di Sisilia pada Senin. Ini adalah puncak musim liburan musim panas di Italia dimana Selasa adalah hari libur umum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174586/demo_pro_palestina_di_italia-XVa7_large.jpg
Demo Pro-Palestina Terus Berlanjut di Italia, Polisi Bentrok dengan Massa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/18/3022779/2-kapal-karam-di-lepas-pantai-italia-11-orang-tewas-dan-60-hilang-vJs53TEFhi.jpg
2 Kapal Karam di Lepas Pantai Italia, 11 Orang Tewas dan 60 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/18/2984936/italia-mengerahkan-pasukan-nato-ke-ukraina-bisa-picu-perang-dunia-iii-aZaSqYs0QT.jpg
Italia: Mengerahkan Pasukan NATO ke Ukraina Bisa Picu Perang Dunia III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/18/2983217/italia-tolak-ekstradisi-tersangka-palestina-ke-israel-karena-khawatir-risiko-perlakuan-kejam-dan-tak-manusiawi-IL5IPjBtN4.jpg
Italia Tolak Ekstradisi Tersangka Palestina ke Israel karena Khawatir Risiko Perlakuan Kejam dan Tak Manusiawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/18/2974554/kondisi-geografis-kota-monfalcone-italia-yang-melarang-umat-islam-beribadah-AdOz6hudas.jpg
Kondisi Geografis Kota Monfalcone Italia, yang Melarang Umat Islam Beribadah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/18/2963343/wanita-italia-diborgol-di-pengadilan-hungaria-picu-kemarahan-w7WEQaYoJR.jpg
Wanita Italia Diborgol di Pengadilan Hungaria Picu Kemarahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement