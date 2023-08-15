Gunung Berapi Etna Erupsi Picu Penutupan Bandara di Sisilia, Italia

Erupsi Gunung Etna terlihat di Rocca Della Valle, Italia, 13 Agustus 2023. (Foto: Reuters)

CATANIA - Penerbangan yang melayani kota Catania di Sisilia timur, Italia dihentikan pada Senin, (14/8/2023) setelah letusan dari Gunung Etna di dekatnya, kata otoritas setempat, membawa masalah perjalanan baru ke bandara Italia yang dilanda krisis.

Gunung berapi setinggi 3.330 meter meledak dalam semalam, menembakkan lahar dan abu tinggi di atas pulau Mediterania. Aliran lahar mereda sebelum fajar, namun abu masih keluar dari salah satu kawah.

Penerbangan ke dan dari Catania, tujuan wisata populer, akan tetap ditangguhkan hingga pukul 6 pagi pada Selasa, (15/8/2023) pagi, kata operator bandara dalam sebuah pernyataan, memupus harapan mereka dapat dilanjutkan pada Senin malam.

Penumpang disarankan untuk memeriksa dengan maskapai penerbangan sebelum menuju ke bandara pada Selasa.

Diwartakan Reuters, penerbangan masuk dialihkan ke bandara lain di Sisilia pada Senin. Ini adalah puncak musim liburan musim panas di Italia dimana Selasa adalah hari libur umum.