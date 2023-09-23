Usai Proses Autopsi, Jenazah Walpri Kapolda Kaltara Dibawa ke Rumah Duka

SEMARANG – Jenazah Pengawal Pribadi (Walpri) Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Daniel Adityajaya, Brigadir Polisi (Brigpol) Setyo Herlambang selesai diautopsi di RS Bhayangkara Semarang, Sabtu (23/9/2023) sore.

Proses autopsi saat itu memakan waktu sekira 4 jam.

Pantauan di lokasi, jenazah keluar sekira pukul 16.12 WIB. Sejumlah petugas tampak mengangkat peti mati berbalut kain merah putih. Tampak keluar dari Instalasi Dokkes beberapa pejabat, di antaranya Kabid Dokkes Polda Kaltara Kombes Pol Nanang Mulyadi hingga Kabid Dokkes Polda Jateng Kombes Pol Sumy Hastry Purwanty.

Jenazah dalam peti mati itu kemudian dimasukkan ke ambulans RS Bhayangkara Polda Jateng. Dikawal mobil patwal Ditlantas Polda Jateng, iring-iringan mobil meninggalkan komplek rumah sakit. Beberapa pejabat di sana saat itu tidak ada yang bersedia memberikan komentar.

Beberapa jam sebelumnya di lokasi itu, Kapolda Kaltara Irjen Daniel sempat menjelaskan ada luka tembak di dada kiri di tubuh korban. Namun, tak ada penjelasan detail lebih lanjut, termasuk apa ada luka lainnya.

Jenazah dibawa ke rumah duka di wilayah RT01/RW04, Desa Sumber Agung, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Jenazah korban sebelumnya tiba di RS Bhayangkara Semarang Sabtu (23/9/2023) sekira pukul 12.00 WIB. Setelah diterbangkan dari Tarakan, Kalimantan Utara turun di Surabaya dan melanjutkan perjalanan jalur darat ke Semarang via tol dari Surabaya.