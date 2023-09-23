Advertisement
HOME NEWS JABAR

Relawan Ganjar Gelar Kerja Bakti dan Ajak Warga Bandung Barat Jaga Ekosistem

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |19:36 WIB
Relawan Ganjar Gelar Kerja Bakti dan Ajak Warga Bandung Barat Jaga Ekosistem
Relawan Ganjar membersihkan lingkungan warga. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JABAR - Beragam kegiatan positif diadakan Ganjar Muda Padjajaran (GMP) untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Teranyar, sukarelawan pendukung Ganjar Pranowo itu mengadakan kerja bakti dan membersihkan saluran air.

Kegiatan itu diadakan di Kampung Talang, Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Koordinator GMP Rendra Wibawa Setiawan mengatakan mereka sengaja memilih kawasan itu karena menjadi langganan banjir ketika musim hujan.

"Oleh karena itu kami mengajak seluruh warga kampung untuk bergotong royong membersihkan saluran air yang menjadi penyebab banjir," ujar dia dalam siaran persnya, Sabtu (23/9/2023).

Dalam kesempatan itu, para pendukung Ganjar juga mengajak warga untuk menjaga kebersihan dan ekosistem yang ada.

"Kami juga mengampanyekan kepada warga untuk membuang sampah pada tempatnya dan terus menjaga ekosistem dan keasrian lingkungan demi keberlangsuhan hidup yang nyaman dan bersih," ujar dia.

Halaman:
1 2
      
