HOME NEWS NEWS

Pemuda Perindo Kagum Aksi Ganjar yang Sempatkan Lari Pagi Sebelum Agenda Fun Walk

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |18:37 WIB
Pemuda Perindo Kagum Aksi Ganjar yang Sempatkan Lari Pagi Sebelum Agenda Fun Walk
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian DPP Pemuda Partai Perindo, Michael Viktor Sianipar mengaku sangat kagum dengan sosok bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo. Ungkapan ini disampaikan usai melakukan jalan santai atau fun walk bersama Ganjar di kawasan SCBD.

"Saya sebenarnya sangat kagum dengan Pak Ganjar, Karena sebelum tadi kita mulai fun walk nya, Pak Ganjar sudah jogging dulu keliling SCBD," kata Michael, Minggu (24/9/2023).

Dia menceritakan, padahal peserta masih melakukan persiapan jalan pagi bersama. Akan tetapi, Ganjar bersama sang istri, Siti Atiqoh Supriyanti memang memilih datang lebih awal untuk menyempatkan melaksanakan lari pagi sebagaimana yang biasa mereka lakukan.

"Ini menunjukkan beliau sebagai pemimpin memberikan contoh hadir paling pertama dan jogging duluan untuk menunjukkan saya punya stamina untuk memimpin tim ini untuk memimpin rekan-rekan teman-teman semua," ujarnya.

Untuk diketahui, Sebelum melaksanakan kegiatan jalan santai (fun walk) bersama Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, Bacapres Ganjar Pranowo terlebih dahulu melakukan lari pagi memutari kawasan SCBD.

Tidak sendiri, Ganjar Pranowo didampingi oleh sang istri, Siti Atiqoh Supriyanti yang senantiasa berada di sebelahnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
