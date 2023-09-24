Pena Mas Ganjar Resmikan Branding Desa Ganjar Pranowo di Tegal

TEGAL - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Pergerakan Generasi Alumni Muda dan Akademisi dari Undip, Unnes, dan UNS (Pena Mas) Dukung Ganjar meresmikan branding desa Ganjar Pranowo di Desa Paketiban, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

Pena Mas Ganjar bakal terus berupaya menebar manfaat dengan turun langsung dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Peresmian dilakukan pada Sabu 23 September 2023.

Menurut Koordinator Pusat Pena Mas Ganjar, Reza Abdurrakhman, branding desa berbentuk posko itu bermanfaat untuk warga. Di mana, bermanfaat sebagai area paguyuban warga dan pos kamling.

"Hari ini, kami hadir di Desa Paketiban untuk memberikan bantuan pendirian pos kamling. Kami beraudiensi dengan warga keterbutuhan yang sedang diminta apa, kemudian terbersitlah untuk minta pos ronda karena memang setiap malam sering ada yang ngumpul dan belum ada fasilitas tempatnya," ujar Reza dalam keterangannya.

Tempat tersebut akan menjadi tempat warga berkumpul setiap malamnya. Setidaknya akan menjadi tempat warga saat ronda keamanan lingkungan. Apalagi posisinya sangat strategis di tengah-tengah desa.

Sebelum berdirinya posko branding Desa Ganjar Pranowo, kata Reza, warga hanya berteduh di teras rumah warga untuk sekadar berkumpul ataupun saat menjaga keamanan di malam hari.