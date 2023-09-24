Cara Polres Malang Ajak Warga Bangkit Pasca-Peristiwa Kanjuruhan

MALANG - Polres Malang menggandeng elemen masyarakat untuk mengajak bangkit pasca-peristiwa Kanjuruhan beberapa waktu lalu. Salah satunya dengan pembuatan film berjudul 'Message of Kanjuruhan'.

Pasalnya, film itu menggambarkan kisah beberapa orang dan keluarga yang harus kehilangan orang terkasih, dan berjuang untuk melanjutkan hidup.

Wakapolres Malang Kompol Wisnu Setiawan mengatakan bahwa film ini sarat akan motivasi-motivasi bagi masyarakat, dan juga adanya tarian tradisional serta menampilkan tempat-tempag wisata di Malang Raya. Sehingga diharapkan dapat membangkitkan kembali warga Malang dan daya tarik terhadap tempat wisata di Malang Raya.

"Pesan dan kesan saya setelah melihat pemutaran Film Message of Kanjuruhan ini, yaitu adanya motivasi-motivasi kepada masyarakat malang untuk bangkit, selain itu juga menampilkan budaya tradisional Malang, serta tempat-tempat wisata di Malang Raya," kata Wisnu, Minggu (24/9/2023).

Pemutaran perdana Film Message of Kanjuruhan telah ditayangkan di Mopic Cinemas di Jalan Soekarno Hatta Kota Malang, pada Sabtu 23 September 2023.

Sementara itu, latar belakang cerita tentang film ini adalah ingin ikut ambil bagian dalam membantu para korban tragedi Kanjuruhan.

"Saya hanya berpikir pada saat itu, apa yang bisa saya berikan kepada Malang. Karena saya juga tinggal di Malang, jadi pada saat kejadian saya cuman berpikir, saya tidak bisa bantu apa-apa, tapi rasa itu selalu ada di kepala saya akhirnya terseliplah sebuah tulisan message of Kanjuruhan ini," ucap Director Film Message of Kanjuruhan, Oy Abadi.

(Khafid Mardiyansyah)