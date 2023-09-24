Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kapolres Malang Dampingi Penyerahan Bantuan ke Keluarga Korban Kanjuruhan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |13:10 WIB
Kapolres Malang Dampingi Penyerahan Bantuan ke Keluarga Korban Kanjuruhan
Bantuan untuk keluarga korban Kanjuruhan (foto: dok ist)
JAKARTA - Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana mendampingi proses penyerahan bantuan donasi dari Persebaya dan komunitas suporter setianya, Bonek, kepada keluarga korban tragedi Kanjuruhan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya.

Donasi senilai Rp100 juta tersebut diberikan kepada Perkumpulan keluarga Korban Kanjuruhan, menjelang kick-off laga yang mempertemukan Persebaya melawan Arema FC, pada Sabtu, 24 September 2023.

Putu Kholis yang mendampingi keluarga korban Kanjuruhan menyatakan bahwa pihaknya telah memfasilitasi perjalanan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan, Vinsensius Sahri, dan Siti Sofiah dari Kabupaten Malang ke Surabaya untuk menerima donasi ini.

Selain sebagai bentuk dukungan, ia juga berharap momen ini dapat menjadi landasan perdamaian bagi seluruh pendukung klub sepak bola di Indonesia.

“Hari ini kami mendampingi keluarga korban Kanjuruhan ke Surabaya untuk menerima donasi, harapannya momen ini juga menjadi babak baru bagi perdamaian di antara pendukung sepak bola di Indonesia,” kata Putu Kholis, Minggu (24/9/2023).

Penyerahan donasi ini menjadi bukti nyata kepedulian Persebaya Surabaya, klub legendaris asal Jawa Timur, dan suporter fanatiknya, Bonek, terhadap korban Tragedi Kanjuruhan yang terjadi beberapa waktu lalu.

Donasi senilai tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Persebaya, Azrul Ananda, kepada perwakilan keluarga korban yang telah diundang khusus ke GBT untuk menerima bantuan tersebut.

