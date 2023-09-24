Advertisement
HOME NEWS JATIM

Bantu Warga di Bojonegoro, Relawan Ganjar Pranowo Berikan Lampu Penerang Jalan

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |22:26 WIB
Bantu Warga di Bojonegoro, Relawan Ganjar Pranowo Berikan Lampu Penerang Jalan
Relawan Ganjar beri bantuan penerangan untuk warga Bojonegoro (Foto: Ist)
A
A
A

JATIM - Jalan di sembilan titik di Desa Pejok, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur masih minim pencahayaan saat malam hari. Melihat kondisi tersebut membuat Sukarelawan Orang Muda Ganjar (OMG) Jawa Timur tergerak untuk memberikan bantuan lampu penerangan jalan.

Relawan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo itu bekerja sama masyarakat sekitar, Ganjar Pranowo tersebut memasang lampu jalan, pada Sabtu 23 September 2023. Menurut Kepala Bidang Keperempuanan OMG Jatim, Fingki Suswati, bantuan ini merupakan wujud nyata keberpihakan relawan OMG Jatim kepada masyarakat.

Relawan yang berisi anak muda ini membuktikan bahwa mereka buka sekadar malakukan aksi kampanye. Namun, juga memiliki program untuk membantu rakyat, seperti di Desa Pejok.

"Dengan adanya penerangan jalan ini, semoga masyarakat juga terbantu dan dapat merasa bahwa relawan OMG bukan hanya kampanye, tapi juga benar-benar mengabdi dan terjun langsung ke masyarakat dengan upaya yang bermanfaat," ujarnya dalam keterangannya.

Sukarelawan OMG yang beranggotakan anak muda dan milenial berkomitmen untuk terus melanjutkan kegiatan membantu masyarakat di wilayah Jawa Timur lainnya. "Kita akan terus berupaya mengembangkan, memberdayakan, dan juga berguna untuk masyarakat. Bulan depan kami juga ada bakal ada kegiatan pelampiasan seni emosi dengan membatik bersama," kata Fingki.

