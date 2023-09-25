Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Dian Mirza: Ganjar Pranowo, Sosok Merakyat yang Relevan Tuntaskan Persoalan RI

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |23:59 WIB
Bacaleg Perindo Dian Mirza: Ganjar Pranowo, Sosok Merakyat yang Relevan Tuntaskan Persoalan RI
Bacaleg Perindo Dian Mirza (Foto: Ari Sandita)
JAKARTA - Bacaleg muda Partai Perindo, Dian Mirza menyebutkan, Bacapres Ganjar Pranowo merupakan sosok yang energik. Maka itu, Ganjar merupakan orang paling relevan dan cocok dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Indonesia ini. 

Menurutnya, Ganjar Pranowo merupakan sosok paling relevan dan tiket menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Pasalnya, dia sebagai perempuan sekaligus ibu melihat Ganjar merupakan sosok yang merakyat.

"Aku sebagai perempuan sebagai ibu melihat sosok Mas Ganjar ini merakyat, orangnya energik, kita kan pengen jadi negara maju, bangsa yang keren butuh pemimpin yang mau turun ke bawah, yang mau kerja keras, nah memang sosok Mas Ganjar ini energik, cocok untuk turun ke bawah menyelesaikan masalah-masalah di Indonesia," ujar Dian dalam diskusi bertema "Ganjar Paling Relevan untuk Masa Depan" di Kafe Little League, Jakarta, Senin (25/9/2023) malam.

Dia menerangkan, menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus penduduk yang produktif dari yang nonproduktif. Maka itu, esensinya adalah bagaimana kelompok produktif tersebut, pertama harus punya pekerjaan dan kedua bisa mengoptimalkan potensinya.

Halaman:
1 2
      
