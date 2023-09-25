Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dubes Rusia Salahkan Barat Atas Kegagalan Kesepakatan Biji-bijian Laut Hitam

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |18:30 WIB
Dubes Rusia Salahkan Barat Atas Kegagalan Kesepakatan Biji-bijian Laut Hitam
Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Duta Besar Rusia untuk Indonesia membantah tudingan bahwa Rusia menggunakan keamanan pangan sebagai “senjata” dengan menarik diri dari Kesepakatan Biji-bijian Laut Hitam pada Juli lalu.

Berdasarkan kesepakatan biji-bijian yang dinegosiasikan pada Juli 2022 dengan Rusia, Turki dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu, Ukraina dapat memastikan bahwa gandumnya dapat meninggalkan pelabuhan selatannya melalui Bosphorus untuk diekspor.

Namun, pada Juli 2023 Rusia menarik diri dari kesepakatan ini, menuding bahwa ada pelanggaran atas hal-hal yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Rusia juga mengatakan tidak menjamin keamanan kapal-kapal di Laut Hitam yang mengarah ke Ukraina.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenksy menuding Rusia menjadikan ketahanan pangan sebagai alat pemerasan dengan keluar dari perjanjian ini. Zelensky mengatakan ekspor biji-bijian Ukraina memberikan keamanan pangan bagi 400 juta orang, terutama di negara-negara Afrika dan Rusia tidak dapat diizinkan untuk menahan pasokan penting seperti itu.

Namun, Duta Besar Rusia Lyudmila Vorobieva membantah tudingan tersebut. Menurutnya, gandum-gandum Ukraina banyak yang masuk ke negara-negara Eropa alih-alih ke negara yang membutuhkan.

Hal ini, menurut Lyudmila, terlihat dari meningkatnya impor biji-bijian Uni Eropa lebih dari 100 persen pada 2022, tanpa adanya peningkatan serupa dalam jumlah ekspor.

“Ini berarti Uni Eropa membeli banyak biji-bijian untuk ditimbun dan mereka tidak terburu-buru untuk memberi atau menjual biji-bijian ini ke negara-negara yang benar-benar membutuhkan,” kata diplomat kelahiran Kyiv itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/18/3175220/volodymyr_zelenskiy-cFA5_large.jpg
Zelensky Tuding Rusia Gunakan Kapal Tanker Minyak untuk Intelijen dan Sabotase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174535/kereta-5Dla_large.jpg
Stasiun Sumy Diguncang Serangan Rudal Rusia, 1 Tewas dan 30 Warga Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/18/3173663/rudal-38DC_large.jpg
Rusia Ancam AS: Pasok Tomahawk ke Ukraina, Eskalasi Perang Pilihan Nyata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173123/ukraina-0SnG_large.jpg
Rusia Hujani Ukraina dengan Ratusan Rudal dan Drone, Polandia Kerahkan Jet Tempur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172314/peskov-4nk7_large.jpg
Tolak Klaim Trump soal “Harimau Kertas”, Rusia Tegaskan Perang Terus Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/18/3164632/presiden_rusia_vladimir_putin-12Bu_large.jpg
Putin Siap Bertemu Zelenskiy, tapi Ungkit Masalah Legitimasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement