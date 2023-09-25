5 Fakta Bekas Kamp Liburan Adolf Hitler

PADA 1930, setelah menjadi kanselir Jerman, Adolf Hitler mendirikan tempat peristirahatan di daerah pegunungan Obersalzberg, tempat pertemuan dan peristirahatan untuk rezim Nazinya. Pegunungan yang memiliki pemandangan indah sangat indah itu hanya beberapa kilometer menanjak dari kota Berchtesgaden.

Berikut beberapa fakta kamp liburan Adolf Hitler, dikutip dari Rick steves Europe:

1. Terletak di salah satu sudut romantis klasik Jerman

Wilayah ini merupakan bagian kecil dari wilayah Bavaria yang mengarah ke selatan

hingga Austria, yang menjadi salah satu sudut romantis klasik Jerman. Hitler memuji

lanskapnya yang penuh dengan legenda dan dekat dengan jiwa rakyat Jerman, karena menginspirasinya saat ia menyelesaikan manifestonya.

2. “Berghof” menjadi retret kedua Hitler

Hitler memiliki bangunan sederhana yang direnovasi menjadi rumah pertanian dataran tinggi yang sangat besar diberi nama “Berghof” yang letaknya di Obersalzberg. Bangunan ini dikelilingi oleh alam dan jauh dari industri senjata, dan kamp pemusnahan.

3. Terjadi pengeboman

Pada April 1945, Angkatan Udara Kerajaan Inggris mengebom Kompleks Obersalzberg, termasuk Berghof. Tujuh tahun kemudian pemerintah Bavaria meledakkan bangunan yang yang selamat dari pemboman tersebut. Hal ini dilakukan, karena tidak ingin meninggalkan bekas apapun untuk menarik peziarah neo Nazi. Namun, saat ini bunker Nazi tersebut masih ada.