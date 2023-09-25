Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bentengi Warga dari Bahaya Narkoba, Pandawa Ganjar Beri Penyuluhan ke Milenial Cilegon

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |13:20 WIB
Bentengi Warga dari Bahaya Narkoba, Pandawa Ganjar Beri Penyuluhan ke Milenial Cilegon
Relawan Ganjar Adakan Penyuluhan Bahaya Narkoba di Banten/ist
CILEGON- Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Pandawa Ganjar menggelar penyuluhan bahaya narkoba di Jalan Kiyai Ishak, Linkungan Seneja, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Koordinator Wilayah (Korwil) Pandawa Ganjar Jawa-Bali, Haldoko Danantyas Subandoro mengatakan, penyuluhan ini merupakan upaya untuk membentengi warga Cilegon dari bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang.

“Kita harus memproteksi lingkungan kita dan peka terhadap ciri-ciri yang mengalami dampak narkoba. Kemudian apa saja hal-hal yang mesti diperhatikan agar tidak terdampak narkoba,” ujar Haldoko, Senin (25/9/2023).

Bekerja sama dengan penyuluh narkoba Kota Cilegon, pihaknya memaparkan pentingnya mengetahui dampak buruk pemakaian narkoba, menjauhi pergaulan malam, serta melakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dalam komunitas hobi.

Menurutnya, pencegahan paparan narkoba juga harus dilakukan terhadap orang lain di sekitar. Namun, pencegahan itu mesti dimulai dari lingkungan keluarga.

“Diharapkan rekan-rekan yang mengikuti kegiatan hari ini dapat menularkan kepada masyarakat Cilegon secara luas terkait apa-apa saja poin-poin penting yang harus diperhatikan supaya tidak terdampak narkoba, supaya tidak terpapar narkoba,“ tuturnya.

Dia juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungannya tentang potensi kehadiran bahaya narkoba. Dengan begitu, obat-obatan terlarang itu tidak dapat memapar orang-orang tersayang.

Topik Artikel :
narkotika Narkoba Ganjar Pranowo
