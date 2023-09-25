Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bocah 7 Tahun Tewas Digigit Anjing Liar di Persawahan

edy gustan , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |19:08 WIB
Bocah 7 Tahun Tewas Digigit Anjing Liar di Persawahan
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

LOMBOK TENGAH - Seorang bocah perempuan berinisial AI (7), warga Dusun Kuta I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah tewas digigit anjing liar. Tubuh Al ditemukan tergeletak di area persawahan di Desa Sukarara, pada Minggu 24 September 2023, sekira pukul 17.00 Wita.

Kapolsek Jonggat, AKP Bambang Sutrisno membenarkan peristiwa itu. Menurutnya, korban mengalami luka gigitan anjing di bagian leher dan luka cakaran di wajah dan kepalanya.

"Benar ada korban gigitan anjing dan sudah dibawa ke Kuta oleh pihak keluarganya," ujar Bambang Sutrisno kepada wartawan Senin (25/9/2023).

Dia mengatakan, peristiwa itu menggemparkan warga sekitar. Korban merupakan putri pertama pasangan Andi Wahyudi dan Desi Ratnasari. Saat itu, korban bersama kedua orang tuanya datang ke Desa Sukarara untuk menjenguk keluarganya yang sakit.

Saat itu, korban bersama adik dan temannya pergi bermain ke daerah persawahan di belakang rumah saudaranya. Tidak lama bermain, tiba-tiba warga dihebohkan dengan penemuan tubuh bocah yang digigit anjing.

"Hasil pemeriksaan tim medis Puskesmas Puyung menyatakan korban luka di bagian leher. Tepat mengenai pembuluh darah," papar Bambang.

Halaman:
1 2
      
