INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Magnitudo 6,3 Guncang Pulau Karatung Sulut

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |08:52 WIB
Gempa Magnitudo 6,3 Guncang Pulau Karatung Sulut
Gempa M5,3 guncang Sulut (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M6,3 mengguncang Pulau Karatung Sulawesi Utara, Selasa 26 September 2023, pukul 08.39 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 36 km tenggara Pulau Karatung Sulut pada koordinat 4.63 Lintang Utara – 127.38 Bujur Timur.

“Gempa Mag:6.3, 26-Sep-23 08:39:47 WIB, Lok:4.63 LU,127.38 BT (36 km Tenggara PULAU KARATUNG-SULUT), Kedlmn:115 Km, tdk berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

Informasi tersebut mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)

      
