HOME NEWS NUSANTARA

Parah! Istri Dikurung di Dalam Kamar, Pria Ini Malah Cabuli Tetangganya

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |14:00 WIB
Parah! Istri Dikurung di Dalam Kamar, Pria Ini Malah Cabuli Tetangganya
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

PEKANBARU - Satuan Reskrim Polres Bengkalis, Riau menangkap A (38) diduga pelaku pencabulan anak di bawah umur. Pelaku mencabuli korban diduga bersama adik angkatnya MR yang kini dalam pengejaran polisi.

Dalam aksinya, pelaku terbilang nekat. Dimana dia mencabuli korban sebut saja Melati saat istrinya di rumah. Untuk memperlancar aksi asusilanya, pelaku mengunci istrinya dalam kamar.

"Satu orang tersangka yakni A sudah kita amankan, sementara satu lagi MR masih kita cari tau keberadaannya," kata Kasat Reskrim Polres Bengkalis, AKP Firman Fadhila kepada wartawan, Selasa (26/9/2023).

Keterangan saksi dan korban bahwa pada Agustus 2023, korban bersama temannya datang ke rumah tersangka di daerah Bathin Solapan, Bengkalis. Kedatangan mereka untuk berjumpa dengan istri A. Setelah cukup lama bercerita, teman korban pamit. Sementara korban masih bercerita dengan istri A. Mereka memang tetangga.

Tidak berapa lama datang pelaku A dan adik angkat pelaku yakni MR. Tidak berapa lama, A pun menyuruh istrinya masuk kamar. Diapun mengunci pintu dan mengurung istrinya di kamar.

Halaman:
1 2
      
