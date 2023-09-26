Parah! Istri Dikurung di Dalam Kamar, Pria Ini Malah Cabuli Tetangganya

PEKANBARU - Satuan Reskrim Polres Bengkalis, Riau menangkap A (38) diduga pelaku pencabulan anak di bawah umur. Pelaku mencabuli korban diduga bersama adik angkatnya MR yang kini dalam pengejaran polisi.

Dalam aksinya, pelaku terbilang nekat. Dimana dia mencabuli korban sebut saja Melati saat istrinya di rumah. Untuk memperlancar aksi asusilanya, pelaku mengunci istrinya dalam kamar.

"Satu orang tersangka yakni A sudah kita amankan, sementara satu lagi MR masih kita cari tau keberadaannya," kata Kasat Reskrim Polres Bengkalis, AKP Firman Fadhila kepada wartawan, Selasa (26/9/2023).

BACA JUGA: Remaja di Lampung Jadi Korban Pencabulan Dua Ayah Tirinya

Keterangan saksi dan korban bahwa pada Agustus 2023, korban bersama temannya datang ke rumah tersangka di daerah Bathin Solapan, Bengkalis. Kedatangan mereka untuk berjumpa dengan istri A. Setelah cukup lama bercerita, teman korban pamit. Sementara korban masih bercerita dengan istri A. Mereka memang tetangga.

Tidak berapa lama datang pelaku A dan adik angkat pelaku yakni MR. Tidak berapa lama, A pun menyuruh istrinya masuk kamar. Diapun mengunci pintu dan mengurung istrinya di kamar.