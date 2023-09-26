Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ketua Geng Motor di Bengkalis Cabuli 40 Anggotanya Anak di Bawah Umur, Pengakuannya Mengejutkan

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |15:09 WIB
Ketua Geng Motor di Bengkalis Cabuli 40 Anggotanya Anak di Bawah Umur, Pengakuannya Mengejutkan
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

PEKANBARU - Puluhan anak di Kabupaten Bengkalis, Riau, menjadi korban pencabulan seorang ketua klub motor. Dari pendataan polisi, sudah 40 orang korban perbuatan asusila pelaku yakni A (38).

Tersangka sendiri merupakan ketua geng motor PMC (Pariasi Motor Comonity) Bengkalis. Para korbannya adalah anggota klub motor yang masuk dalam kelompok klub motor yang dipimpin tersangka.

"Semua korban adalah anak di bawah umur," kata Kasat Reskrim Polres Bengkalis AKP Firman Fadhila Selasa (26/9/2023).

Kasus ini terbongkar setelah salah satu korbannya menceritakan perbuatan tersangka. Di mana pihak keluarga curiga atas sikap korban yang biasanya periang jadi pemdiam.

Kemudian, korban pun akhirnya menceritakan perbuatan tersangka.

Dari keterangan korban dan sejumlah saksi, diketahui bahwa pelaku meminta korban mengisap kemaluannya dan sebaliknya. Setelah itu pelaku lebh melakukan perbuatan tidak senonoh kepada korban.

"Modusnya, pelaku ini melakukan hal itu karena menuntut ilmu hitam yang sedang dijalani," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163193/penjara-7S2w_large.jpg
Bejat, Guru Kaligrafi Pesantren Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163192/pencabulan-HmAR_large.jpg
Cabuli Anak Tiri, Sekuriti Nyaris Diamuk Massa di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/340/3160999/pencabulan-wcCb_large.jpg
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160905/pencabulan-lfxY_large.jpg
Biadab, Eks Guru Honorer Sodomi Bocah 15 Kali di Mushola SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/519/3157125/joko-dzmE_large.jpg
Kasus Cabul Oknum PNS Terhadap Siswi SMA Sempat Didamaikan, Polisi Jalan Terus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/519/3156980/viral-Afk8_large.jpg
Bejat! Oknum ASN Cabuli Siswi Cantik saat Tahlilan Ibu Korban, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement