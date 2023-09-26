Ketua Geng Motor di Bengkalis Cabuli 40 Anggotanya Anak di Bawah Umur, Pengakuannya Mengejutkan

PEKANBARU - Puluhan anak di Kabupaten Bengkalis, Riau, menjadi korban pencabulan seorang ketua klub motor. Dari pendataan polisi, sudah 40 orang korban perbuatan asusila pelaku yakni A (38).

Tersangka sendiri merupakan ketua geng motor PMC (Pariasi Motor Comonity) Bengkalis. Para korbannya adalah anggota klub motor yang masuk dalam kelompok klub motor yang dipimpin tersangka.

"Semua korban adalah anak di bawah umur," kata Kasat Reskrim Polres Bengkalis AKP Firman Fadhila Selasa (26/9/2023).

Kasus ini terbongkar setelah salah satu korbannya menceritakan perbuatan tersangka. Di mana pihak keluarga curiga atas sikap korban yang biasanya periang jadi pemdiam.

Kemudian, korban pun akhirnya menceritakan perbuatan tersangka.

Dari keterangan korban dan sejumlah saksi, diketahui bahwa pelaku meminta korban mengisap kemaluannya dan sebaliknya. Setelah itu pelaku lebh melakukan perbuatan tidak senonoh kepada korban.

"Modusnya, pelaku ini melakukan hal itu karena menuntut ilmu hitam yang sedang dijalani," imbuhnya.