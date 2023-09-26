Gandeng Majelis Taklim, Relawan Sosialisasikan Ganjar Pranowo di Medan

MEDAN - Sukarelawan Tuan Guru Sahabat (TGS) Ganjar Pranowo Sumatera Utara punya beragam cara untuk mengajak masyarakat kepada hal-hal kebaikan. Kali ini, simpatisan Ganjar Pranowo itu mengungkapkan sederet manfaat ibadah sunah, puasa Senin dan Kamis.

Koordinator Wilayah TGS Ganjar Sumut, Zulfi Andika menjelaskan selain menjadi amalan untuk mendapatkan pahala, ternyata puasa Senin dan Kamis juga mendatangkan banyak manfaat bagi kesehatan jika dijalankan secara rutin.

Kegiatan bertajuk "Tinjauan Psikologis dan Medis Terkait Pelaksanaan Puasa Senin dan Kamis" ini menyasar jemaah Majelis Taklim Al Ghofar dan dilaksanakan di Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Selasa (26/9/2023).

"Kegiatan kami pada hari ini, kami buat tema tentang puasa senin kamis yang ditinjau dari psikologis dan kesehatan medis," ujarnya di lokasi.

Adapun, TGS Ganjar menghadirkan Ustadz Siddik Arfandi sebagai pemateri pada momen tersebut. Dia membeberkan bahwa Puasa menjadi media yang tepat untuk membangun dan meningkatkan kecerdasan emosional dan psikologis.

Misalnya, puasa mengajarkan seseorang untuk meningkatkan kesabaran, menahan emosi dan hawa nafsu sehingga mampu mengurangi stress.

Kemudian, keutamaan lainnya ialah dapat mengontrol gula darah, menurunkan kadar lemak, mengeluarkan racun dalam tubuh, hingga menyehatkan jantung.