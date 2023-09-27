Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

2 Korban Kapal Tenggelam di Muara Padang Tikar Ditemukan Selamat

Uun Yuniar , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |00:48 WIB
2 Korban Kapal Tenggelam di Muara Padang Tikar Ditemukan Selamat
Dua korban kapal tenggelam ditemukan selamat. (Foto: Uun Yuniar)
PONTIANAK - Dua dari delapan awak kapal TB Pulau Masa 7 yang tenggelam di Perairan Padang Tikar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, berhasil ditemukan Tim SAR Gabungan dalam kondisi selamat. Kedua korban ini sebelumnya sempat dinyatakan hilang setelah kejadian tersebut.

Kedua korban yang selamat dari tenggelamnya Kapal TB Pulau Masa 7 pada 23 september 2023 lalu/ yakni Supriyadi dan Jimmy Christian. Kedua korban tersebut ditemukan dalam keadaan selamat, lantaran sudah diselamatkan terlebih dahulu oleh kapal nelayan setempat.

Sehingga ketika ditemukan tim rescue pada Selasa (26/9/2023) sore, keduanya sudah berada di kapal milik nelayan setempat. Sebelumnya korban sempat terombang-ambing di atas liferaft.

Kepala Basarnas Pontianak, I Made Junetra mengatakan, total awak kapal yang menjadi korban dalam peristiwa ini berjumlah delapan orang.

“Enam orang telah ditemukan sebelumnya dalam keadaan selamat,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
