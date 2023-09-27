Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ditinggal Pujaan Hati Menikah, Pemuda Ini Ngamuk dan Rusak 4 Rumah Warga

Jaka Samudra , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |15:27 WIB
Ditinggal Pujaan Hati Menikah, Pemuda Ini Ngamuk dan Rusak 4 Rumah Warga
Pemuda di Pasuruan ngamuk karena ditinggal nikah kekasih (Foto: iNews/Jaka Samudra)
A
A
A

PASURUAN - Gara-gara ditinggal kekasihnya menikah, seorang pemuda, di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur mengamuk. Empat rumah milik tetangganya dirusak pelaku membuat warga panik.

Pemuda berinisial MAF warga Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan berusia 23 tahun itu memanjat ke atap salah satu rumah warga.

Pelaku merusak wuwung atau material paling atas genting dan dilempar ke rumah yang berada di sekitarnya, hingga mengenai genting dan plafon.

Tak hanya itu, pemuda lajang merusak kabel saluran listrik ke rumah warga. Akibatnya empat rumah warga rusak berat. Dugaan sementara, ia mengalami depresi dan putus cinta setelah pacarnya menikah dengan kekasihnya yang baru.

Menurut saksi mata, kejadian pada Selasa pagi kemarin, bermula pelaku ngomel-ngomel sambil berlari memutari jalan kampung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pasuruan Lamongan Sakit jiwa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/519/3161682//pembunuhan-8EXL_large.jpg
Tragis, Bocah SD di Pasuruan Tewas Dipukul Tetangga Pakai Gancu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/519/3155779//viral-3cC8_large.jpg
Duh! Viral Sound Horeg Label Halal di Pasuruan Usai Difatwa Haram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/519/3155036//maling-bUkE_large.jpg
Apes! Terciduk Warga, Maling Diikat di Tiang dan Motornya Dibakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/337/3153641//kpk_tetapkan_4_tersangka_kasus_pembangunan_gedung_pemkab_lamongan-ceV8_large.jpg
KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/519/3144729//manusia_silver_terjaring_razia_dihukum_bersihkan_toilet_umum-scdu_large.jpg
Manusia Silver Terjaring Razia Dihukum Bersihkan Toilet Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/519/3138906//miris_satu_keluarga_di_pasuruan_tinggal_di_toilet_umum-lRwV_large.jpg
Miris! Satu Keluarga di Pasuruan Tinggal di Toilet Umum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement