Ditinggal Pujaan Hati Menikah, Pemuda Ini Ngamuk dan Rusak 4 Rumah Warga

PASURUAN - Gara-gara ditinggal kekasihnya menikah, seorang pemuda, di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur mengamuk. Empat rumah milik tetangganya dirusak pelaku membuat warga panik.

Pemuda berinisial MAF warga Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan berusia 23 tahun itu memanjat ke atap salah satu rumah warga.

Pelaku merusak wuwung atau material paling atas genting dan dilempar ke rumah yang berada di sekitarnya, hingga mengenai genting dan plafon.

Tak hanya itu, pemuda lajang merusak kabel saluran listrik ke rumah warga. Akibatnya empat rumah warga rusak berat. Dugaan sementara, ia mengalami depresi dan putus cinta setelah pacarnya menikah dengan kekasihnya yang baru.

Menurut saksi mata, kejadian pada Selasa pagi kemarin, bermula pelaku ngomel-ngomel sambil berlari memutari jalan kampung.