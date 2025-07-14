Advertisement
HOME NEWS JATIM

Apes! Terciduk Warga, Maling Diikat di Tiang dan Motornya Dibakar

Jaka Samudra , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |04:03 WIB
Apes! Terciduk Warga, Maling Diikat di Tiang dan Motornya Dibakar
Maling diikat di tiang di Pasuruan, Jawa Timur (Foto: Tangkapan layar/Jaka Samudra)
A
A
A

PASURUAN – Seorang pencuri tak berkutik usai tertangkap tangan warga saat beraksi di Desa Karang Menggah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (13/7/2025). Pelaku bernama Ahmadi (27) babak belur dihajar massa.

Dengan dua tangan diikat di tiang rumah warga, pelaku asal Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo itu, rambutnya dijambak dan wajahnya direkam menggunakan handphone.

Kemudian, pelaku ditanya soal temannya yang kabur. Tak hanya itu, motor Suzuki Satria milik pelaku juga dibakar massa. Pelaku diketahui terpergok saat menyatroni rumah milik Agus Miftah, warga Desa Karang Menggah.

“Pelaku masuk ke rumah korban dengan cara mencongkel jendela menggunakan gunting dan mengambil uang jutaan rupiah dari dalam lemari,” ujar salah satu warga, Samai Mulya.

Namun sial, aksinya dipergoki kakak korban yang kebetulan sedang berada di rumah dan berhasil menangkap pelaku. Sementara temannya kabur.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pasuruan Maling Pencurian
Telusuri berita news lainnya
