Apes! Terciduk Warga, Maling Diikat di Tiang dan Motornya Dibakar

Maling diikat di tiang di Pasuruan, Jawa Timur (Foto: Tangkapan layar/Jaka Samudra)

PASURUAN – Seorang pencuri tak berkutik usai tertangkap tangan warga saat beraksi di Desa Karang Menggah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (13/7/2025). Pelaku bernama Ahmadi (27) babak belur dihajar massa.

Dengan dua tangan diikat di tiang rumah warga, pelaku asal Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo itu, rambutnya dijambak dan wajahnya direkam menggunakan handphone.

Kemudian, pelaku ditanya soal temannya yang kabur. Tak hanya itu, motor Suzuki Satria milik pelaku juga dibakar massa. Pelaku diketahui terpergok saat menyatroni rumah milik Agus Miftah, warga Desa Karang Menggah.

“Pelaku masuk ke rumah korban dengan cara mencongkel jendela menggunakan gunting dan mengambil uang jutaan rupiah dari dalam lemari,” ujar salah satu warga, Samai Mulya.

Namun sial, aksinya dipergoki kakak korban yang kebetulan sedang berada di rumah dan berhasil menangkap pelaku. Sementara temannya kabur.