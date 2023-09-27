Pulang Mencari Madu, Warga Temukan Mayat Pria di Gunung Salamanjing

SUKABUMI - Sebuah mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan dalam kondisi terlentang di Gunung Salamanjing, tepatnya di perkebunan Perhutani Desa Cikadu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

Mayat tersebut sebelumnya ditemukan oleh seorang warga bernama Rohidin pada Senin 25 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, saat pulang setelah mencari madu.

Kemudian dia pun mencoba untuk memeriksa korban dengan mengusap matanya agar tertutup, namun saat itu dia tidak dapat mengidentifikasi mayat tersebut.

"Saat menemukan mayat, saksi bergegas turun dan melaporkan kejadian ini kepada warga setempat dan aparat desa. Dari situ pihak desa melapor kejadian ini kepada kepolisian setempat," ucap Kapolsek Palabuhanratu AKP Roni Haryanto, Rabu (27/9/2023).

Bergerak dari situ, tim gabungan dari Polsek Palabuhanratu, Polres Sukabumi, dan Unit Identifikasi, dibantu oleh warga sekitar, segera berangkat menuju lokasi kejadian.

Meskipun perjalanan menuju lokasi memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 2 kilometer dari kampung terdekat, upaya pencarian terus dilakukan. Namun, setelah mencari selama 3 jam, mayat tersebut tidak dapat ditemukan, sehingga proses pencarian dihentikan sementara.

"Karena saat itu kondisinya malam, sehingga mayat laki-laki itu tidak ditemukan dan proses pencarian pun dihentikan," ucap AKP Roni Haryanto.