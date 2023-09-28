Saksi Mata Ceritakan Kengerian Kebakaran Gedung Pernikahan, Banyak Orang Panik Ketika Api Membesar

Kebakaran di pesta pernikahan tewaskan 100 orang dan 150 terluka (Foto: Reuters)

IRAK – Hampir 100 orang tewas dan banyak lainnya terluka dalam kebakaran di sebuah perayaan pernikahan di Qaraqosh di Irak utara. Para saksi mata menggambarkan kepada BBC pemandangan yang mengerikan dan panik ketika api mulai membesar.

Kala itu, Ghaly Nassim yang berusia sembilan belas tahun hanya berjarak beberapa meter dari ruang perjamuan al-Haitham ketika kebakaran terjadi pada Selasa (26/9/2023) malam.

Ia bergegas menolong lima temannya yang terjebak di dalam.

“Satu pintu diblokir, jadi kami membukanya dengan paksa. Api besar keluar dari aula. Rasanya seperti pintu Neraka terbuka,” katanya.

“Suhunya tak tertahankan. Saya tidak bisa menggambarkan panas ekstremnya,” lanjutnya.

Sedikitnya 94 orang tewas dan 100 lainnya luka-luka dalam kebakaran yang terjadi saat pesta dansa pertama kedua mempelai. Tidak jelas apakah pasangan itu selamat.

Nassim menggambarkan kejadian tersebut sebagai sebuah "tragedi nyata".

“Saya tidak bisa berbuat apa-apa selain lari dari api,” katanya, terdengar kelelahan melalui saluran telepon.