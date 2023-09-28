Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Relawan Ganjar Bikin Pelatihan untuk Tingkatkan Ekonomi Warga Bulukumba Sulsel

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |20:46 WIB
Relawan Ganjar Bikin Pelatihan untuk Tingkatkan Ekonomi Warga Bulukumba Sulsel
Relawan Ganjar gelar pelatihan guna tingkatkan ekonomi warga Bulukumba (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

SULSEL - Para sukarelawan Petani Tebu Bersatu (Petebu) dukung Ganjar Pranowo menggelar pelatihan membuat gula merah dari bahan nira tebu untuk warga di Kabupaten Bulukumba, Kamis (28/9/2023).

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Petebu Ganjar Kabupaten Bulukumba, Salahudin mengakui kegiatan pelatihan itu sesuai dengan permintaan warga yang merupakan petani di perkebunan tebu setempat.

"Pembuatan nira tebu di Kabupaten Bulukumba selama ini memang kita selalu wanti-wanti (mengharapkan) bahwa kapan akan ada (kegiatan pelatihan) seperti itu," katanya di lokasi kegiatan, Lapangan Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

Salahudin berharap pengolahan hasil perkebunan tebu lokal menjadi produk gula merah dapat meningkatkan nilai ekonomi tanaman tebu sehingga bisa menambah kesejahteraan warga setempat.

Menurutnya, perkebunan tebu di wilayah setempat masih sangat sedikit lantaran dinilai kurang menguntungkan. Padahal, dengan mengolah sendiri hasil perkebunan tebunya, warga bisa mendapatkan hasil yang lebih untung.

"Kehadiran DPD Petebu Bulukumba sebagai wujud (kepedulian) untuk meningkatkan produktivitas petani gula yang terbuat dari tebu. Karena, Kabupaten Bulukumba ini belum secara keseluruhan belum menanam tebu," kata Salahudin.

Pelatihan yang diikuti para sukarelawan Petebu Ganjar di wilayah Bulukumba itu menghadirkan seorang pengrajin gula merah bernama Baharudin yang memiliki pengalaman produksi selama lebih dari 10 tahun terakhir.

Halaman:
1 2
      
