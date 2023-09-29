Advertisement
HOME NEWS YOGYA

BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Perairan Selatan DIY

Erfan Erlin , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |07:24 WIB
BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Perairan Selatan DIY
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
YOGYAKARTA - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika BMKG memperingatkan potensi gelombang tinggi di perairan selatan DIY pada hari Jumat (29/9/2023) ini.

Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 2.5 – 4.0 meter atau kategori Tinggi.

Secara umum Kondisi Cuaca di pagi hari bakal Cerah Berawan. Siang – Sore hari akan Cerah Berawan. Sementara Malam hari akan Berawan dan Sabtu dini hari akan Cerah Berawan.

Suhu udara berkisar 21 - 30 °C dengan kelembapan udara mencapai 70 - 95 %. Angin bertiup Dari Timur Laut – Selatan dengan kecepatan maksimum 20 km/jam.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
yogyakarta cuaca buruk BMKG
