Bawa Kabur Motor Mahasiswa Unair ke Bangkalan, Pelaku Curanmor Terdeteksi Lewat GPS

MADURA - Sepeda motor milik seorang mahasiswa bernama lham Kurniawan (18) raib di gondol maling, saat berkumpul dengan teman SMA-nya di Kampus C Unair, Rabu (26/9/2023) sekitar jam 20.00 WIB.

Pemilik sepeda motor Beat Street nopol W 3529 NEK memarkirkan motornya di pinggir jalan di depan gerbang kampus. Korban mengetahui sepeda motornya hilang ketika acara perkumpulan sudah selesai.

Korban pun langsung melaporkan peristiwa itu ke polisi. Saat dicek di GPS, motor tersebut berada di kawasan Tanah Merah, Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur.

Kasi Humas Polres Bangkalan Ipda Risna Wijayati mengatakan, terduga pelaku ada dua orang. Masing-masing beralamat di Bulak Banteng dan Kalimas Timur.

"Dua jam dari kejadian motor dan terduga pelaku berhasil diamankan di rumah terduga pelaku," katanya Jumat (28/9/2023).

Menurutnya, pelaku berhasil diamankan berkat kordinasi tim Polres Bangkalan dan Polda Jawa Timur.