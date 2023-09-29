Gelar Edukasi ke Majelis Taklim, Relawan Ganjar Pranowo Ajak Warga Jaga Kesehatan

ASAHAN - Abdul Rahman Manurung, warga Kabupaten Asahan, Sumatera Utara (Sumut) semakin semangat menjaga kesehatannya usai mengikuti edukasi yang diberikan Tuan Guru Sahabat Ganjar Sumut.

Sukarelawan pendukung Ganjar Pranowo tersebut menggelar edukasi ‘Terapi dan Manfaat Wudhu untuk Kesehatan Jasmani’ di Majelis Taklim Nurul Yakin, Desa Sei Kapayang Tengah, Kecamatan Sei Kapayang, Kabupaten Asahan, Sumut, Jumat (29/9/2023).

“Manfaat wudhu yang disampaikan tadi membuat kita lebih semangat menjaga kesehatan,” kata Abdul di lokasi.

Abdul mengatakan, dalam edukasi itu Tuan Guru Sahabat Ganjar memberikan wawasan seputar benefit kesehatan dari hidroterapi yang didapatkan ketika berwudhu. Salah satunya melancarkan peredaran darah.

Dengan peredaran darah yang lancar, oksigen dan nutrisi dapat tersebar ke seluruh tubuh. Sehingga tubuh pun senantiasa sehat dan bugar untuk beraktivitas.

BACA JUGA: Doa Bersama Akhiri Silaturahmi Hary Tanoesoedibjo Bersama Romo dan Romani di Tangerang

“Mudah-mudahan kami bisa menerapkannnya dengan baik. Dengan itu semua akan membawa manfaat bagi kami,” katanya.

Abdul bersyukur Tuan Guru Sahabat Ganjar Sumut datang ke Kabupaten Asahan dengan membawa wawasan ini. Abdul mendoakan kesehatan dan kesuksesan para sukarelawan di masa yang akan datang.

“Terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Guru Ganjar yang sampai ke tempat kami,” pungkasnya.