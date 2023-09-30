Advertisement
HOME NEWS JATENG

Wadahi Komunitas Seni, Pena Mas Ganjar Gelar Pameran Lukis di Kudus

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |19:29 WIB
Wadahi Komunitas Seni, Pena Mas Ganjar Gelar Pameran Lukis di Kudus
Relawan Ganjar Adakan Gelar Pameran Lukisan/ist
KUDUS – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang berjejaring dalam Pergerakan Generasi Alumni Muda dan Akademisi dari Undip, Unnes, dan UNS (Pena Mas) Dukung Ganjar, menggelar pameran lukis Bersama komunitas seni.

Acara tersebut diadakan di Gedung PKU Desa Getassrabi, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Sabtu (30/9/2023).

Koordinator Daerah Pena Mas Ganjar Kabupaten Kudus Nor Rahmat Sholichin mengatakan, pameran lukis diadakan untuk mengapresiasi sekaligus mewadahi para seniman se-Kabupaten Kudus.

"Kegiatan hari ini pameran lukis sebuah apresiasi untuk para seniman-seniman lukis yang ada di daerah lokal, karena kurangnya perhatian dan kita mengapresiasi dan memberikan wadah untuk seniman dan Jagur Art," ujar Rahmat.

Dalam kesempatan itu, Pena Mas Ganjar menggandeng sejumlah komunitas seniman yang ada di Kabupaten Kudus, yakni Komunitas Lukis Jagur Art dan Komunitas Perupa Kudus (PAKU). Karya-karya mereka juga ditampilkan untuk diberikan apresiasi.

Rachmat menambahkan, pameran lukis Pena Mas Ganjar itu merupakan wujud perhatian dan kepedulian terhadap karya-karya dari para seniman.

Oleh sebab itu, dengan adanya pameran tersebut diharapkan semakin banyak seniman baik pelukis, perupa dan lainnya dapat termotivasi untuk terus mengembangkan bakatnya, sehingga semakin banyak pihak yang mengapresiasi karya seniman.

"Ini pertama kali mereka diberikan panggung atau kesempatan untuk mengikuti acara seperti ini. Harapan saya dari acara ini banyak generasi-generasi anak muda yang mempunyai bakat di bidang seni, lukis atau dia punya keinginan melukis itu terwadahi dengan acara ini," kata Rachmat.

Menurutnya, dari beberapa kandidat Capres 2024, Ganjar Pranowo adalah sosok yang paling banyak memiliki rekam jejak kepeduliannya terhadap dunia seni.

Terbukti, saat tinggal di Rumah Dinas Puri Gedeh Semarang ketika menjalani tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah, begitu banyak lukisan-lukisan dari banyak seniman yang dipajang Ganjar di Puri Gedeh.

Hal itu, kata Rachmat, membuat banyak pelaku seni, khususnya di Kabupates Kudus mengapresiasi Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 yang perhatian terhadap karya seni.

"Memang yang paling terlihat atau tampak untuk menghargai seni itu ya Pak Ganjar. Terbukti dari ketika masih menjadi Gubernur Jawa Tengah, Puri Gedeh sebagai rumah dinas beliau itu banyak lukisan-lukisan dari para seniman," ungkap Rachmat.

"Entah itu seniman lokal, seniman tradisional atau seniman tersohor, Pak Ganjar tidak memandang siapa seniman itu, tapi beliau memandang hasil karyanya," pungkasnya.

