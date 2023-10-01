Cegah Rabies, Ratusan Hewan Peliharaan di Bandarlampung Disuntik Vaksin Gratis

BANDARLAMPUNG - Dalam rangka memperingati hari rabies sedunia atau World Rabies Day (WRD), ratusan hewan di Bandarlampung mendapatkan vaksin rabies gratis, Sabtu (30/9/2023).

Kepala Balai Karantina Indonesia Lampung, Donni Muksydayan mengatakan, peringatan WRD yang jatuh pada tanggal 28 September setiap tahunnya tersebut dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pencegahan dan pengendalian penyakit rabies.

"Karantina Lampung bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Lampung menggelar kegiatan vaksinasi rabies gratis. Vaksin ini ditujukan pada hewan kesayangan seperti anjing, kucing, dan kera," ujar Donni, Sabtu (30/9/2023).

Menurut Donni, kegiatan yang digelar instansi pemerintah, asosiasi, perusahaan maupun NGO tersebut sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit rabies di Kota Bandarlampung.

Vaksinasi gratis ini juga sebagai bentuk Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) bagi warga Bandarlampung akan bahaya penyakit rabies serta cara pencegahan penyakit zoonosis tersebut.

"Masyarakat khususnya pemilik hewan kesayangan dituntut berperan aktif dalam menyukseskan program Indonesia Bebas Rabies Tahun 2023," kata dia.

Donni mengatakan, sebanyak 132 hewan mendapat suntikan vaksinasi gratis dalam kegiatan yang digelar di Taman UMKM Jl.Gatot Subroto Bandarlampung tersebut.

Dia menjelaskan, rabies merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dari genus Lysavirus. Virus yang menyerang sistem Syaraf ini membuat penderitanya menjadi lebih sensitif terhadap cahaya maupun angin.