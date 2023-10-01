Jarak Pandang Terganggu, Sejumlah Penerbangan di Bandara Pekanbaru Terganggu

PEKANBARU - Sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau, mengalami gangguan. Hal ini disebabkan karena jarak pandang yang terbatas.

Akibatnya, baik kedatangan maupun keberangkatan pesawat mengalami gangguan. Bahkan jarak pandang (visibility) turun sampai 100 meter yang tidak memungkinkan melakukan aktivitas penerbangan.

BACA JUGA:

Executive General Manager (EGM) Angkasa Pura Bandara SSK Pekanbaru, Radityo Ari Purwoko menjelaskan bahwa ada lima keberangkatan dari Pekanbaru ke berbagai daerah yang mengalami keterlambatan akibat jarak pandang yang terbatas.

"Batik Air ID7066 dari Pekanbaru ke Halim Perdanakusuma (HLP) dari jadwal semula 06.05 WIB baru take off 07.06 WIB, delay 61 menit. Citilink QG937 ke Bandara Soekarno Hatta (CGK), jadwal seharusnya 06:15 WIB , take off 06:58 WIB, delay 43 menit," imbuh Radityo Ari Purwoko Minggu (1/10/2023).