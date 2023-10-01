Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jarak Pandang Terganggu, Sejumlah Penerbangan di Bandara Pekanbaru Terganggu

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |11:00 WIB
Jarak Pandang Terganggu, Sejumlah Penerbangan di Bandara Pekanbaru Terganggu
Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. (Foto: Antara)
A
A
A

PEKANBARU - Sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau, mengalami gangguan. Hal ini disebabkan karena jarak pandang yang terbatas.

Akibatnya, baik kedatangan maupun keberangkatan pesawat mengalami gangguan. Bahkan jarak pandang (visibility) turun sampai 100 meter yang tidak memungkinkan melakukan aktivitas penerbangan.

 BACA JUGA:

Executive General Manager (EGM) Angkasa Pura Bandara SSK Pekanbaru, Radityo Ari Purwoko menjelaskan bahwa ada lima keberangkatan dari Pekanbaru ke berbagai daerah yang mengalami keterlambatan akibat jarak pandang yang terbatas.

"Batik Air ID7066 dari Pekanbaru ke Halim Perdanakusuma (HLP) dari jadwal semula 06.05 WIB baru take off 07.06 WIB, delay 61 menit. Citilink QG937 ke Bandara Soekarno Hatta (CGK), jadwal seharusnya 06:15 WIB , take off 06:58 WIB, delay 43 menit," imbuh Radityo Ari Purwoko Minggu (1/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/340/2903218/diselimuti-kabut-asap-tebal-lagi-pemkot-jambi-rumahkan-pelajar-anak-paud-hingga-smp-dOEAaSPi1s.jpg
Diselimuti Kabut Asap Tebal Lagi, Pemkot Jambi Rumahkan Pelajar Anak PAUD hingga SMP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/340/2897523/kabut-asap-semakin-pekat-aktivitas-sopir-dan-pengemudi-perahu-di-jambi-terganggu-PSNYzeYKWm.jpg
Kabut Asap Semakin Pekat, Aktivitas Sopir dan Pengemudi Perahu di Jambi Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/08/340/2897251/kabut-asap-makin-pekat-masa-pembelajaran-daring-diperpanjang-N7ER0fd4EA.jpg
Kabut Asap Makin Pekat, Masa Pembelajaran Daring Diperpanjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/340/2896734/terpapar-kabut-asap-sejumlah-balita-dirawat-di-rsud-palangkaraya-akibat-ispa-Jr3zcBHTe2.png
Terpapar Kabut Asap, Sejumlah Balita Dirawat di RSUD Palangkaraya Akibat ISPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/610/2893237/kabut-asap-semakin-parah-sekolah-di-palembang-terapkan-belajar-daring-fcEuuBCLme.png
Kabut Asap Semakin Parah, Sekolah di Palembang Terapkan Belajar Daring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/01/340/2892743/kualitas-udara-tidak-sehat-siswa-paud-hingga-smp-di-jambi-diliburkan-5yEjU5g6wJ.jpg
Kualitas Udara Tidak Sehat, Siswa PAUD hingga SMP di Jambi Diliburkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement