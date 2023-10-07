Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terpapar Kabut Asap, Sejumlah Balita Dirawat di RSUD Palangkaraya Akibat ISPA

Ade Sata , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |11:10 WIB
Terpapar Kabut Asap, Sejumlah Balita Dirawat di RSUD Palangkaraya Akibat ISPA
Balita terpapar ISPA akibat kabut asap. (Foto: Ade Sata)
A
A
A

PALANGKARAYA Kabut asap akibat maraknya kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau hingga kini masih menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kualitas udara yang masuk dalam kategori tidak sehat tidak hanya mengganggu aktifitas, namun juga membuat kesehatan warga menjadi terganggu.

Akibatnya, hampir setiap hari warga ramai mengunjungi ruang pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Doktor Doris Sylvanus Palangkaraya untuk memeriksakan kesehatannya. Sementara itu di ruang perawatan anak terdapat sejumlah pasien balita yang menjalani rawat inap akibat terserang ISPA.

 BACA JUGA:

Salah satunya Nabila, balita berusia satu tahun empat tahun ini harus diberikan infus dan sudah tiga hari menjalani perawatan. Menurut orang tuanya, gejala awal yang dialami anaknya adalah demam, batuk dan flu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/340/2903218/diselimuti-kabut-asap-tebal-lagi-pemkot-jambi-rumahkan-pelajar-anak-paud-hingga-smp-dOEAaSPi1s.jpg
Diselimuti Kabut Asap Tebal Lagi, Pemkot Jambi Rumahkan Pelajar Anak PAUD hingga SMP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/340/2897523/kabut-asap-semakin-pekat-aktivitas-sopir-dan-pengemudi-perahu-di-jambi-terganggu-PSNYzeYKWm.jpg
Kabut Asap Semakin Pekat, Aktivitas Sopir dan Pengemudi Perahu di Jambi Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/08/340/2897251/kabut-asap-makin-pekat-masa-pembelajaran-daring-diperpanjang-N7ER0fd4EA.jpg
Kabut Asap Makin Pekat, Masa Pembelajaran Daring Diperpanjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/610/2893237/kabut-asap-semakin-parah-sekolah-di-palembang-terapkan-belajar-daring-fcEuuBCLme.png
Kabut Asap Semakin Parah, Sekolah di Palembang Terapkan Belajar Daring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/01/340/2892743/kualitas-udara-tidak-sehat-siswa-paud-hingga-smp-di-jambi-diliburkan-5yEjU5g6wJ.jpg
Kualitas Udara Tidak Sehat, Siswa PAUD hingga SMP di Jambi Diliburkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/01/340/2892675/jarak-pandang-terganggu-sejumlah-penerbangan-di-bandara-pekanbaru-terganggu-0xXQZjkXLj.jpeg
Jarak Pandang Terganggu, Sejumlah Penerbangan di Bandara Pekanbaru Terganggu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement