Terpapar Kabut Asap, Sejumlah Balita Dirawat di RSUD Palangkaraya Akibat ISPA

PALANGKARAYA – Kabut asap akibat maraknya kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau hingga kini masih menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kualitas udara yang masuk dalam kategori tidak sehat tidak hanya mengganggu aktifitas, namun juga membuat kesehatan warga menjadi terganggu.

Akibatnya, hampir setiap hari warga ramai mengunjungi ruang pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Doktor Doris Sylvanus Palangkaraya untuk memeriksakan kesehatannya. Sementara itu di ruang perawatan anak terdapat sejumlah pasien balita yang menjalani rawat inap akibat terserang ISPA.

Salah satunya Nabila, balita berusia satu tahun empat tahun ini harus diberikan infus dan sudah tiga hari menjalani perawatan. Menurut orang tuanya, gejala awal yang dialami anaknya adalah demam, batuk dan flu.