Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kabut Asap Makin Pekat, Masa Pembelajaran Daring Diperpanjang

Azhari Sultan , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |17:30 WIB
Kabut Asap Makin Pekat, Masa Pembelajaran Daring Diperpanjang
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAMBI - Wali Kota Jambi Syarif Fasha kembali memperpanjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring (online) bagi pelajar tingkat Kelompok Bermain/KB, PAUD, TK, SD, dan SMP sederajat, negeri/swasta di Kota Jambi, selama tiga hari ke depan.

Keputusan itu tertuang dalam Edaran Wali Kota Jambi Nomor 19/EDR/HKU/2023 tanggal 8 Oktober 2023 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada masa kabut asap di Kota Jambi.

 BACA JUGA:

"Fluktuasi kondisi kabut asap masih dalam kategori tidak sehat atau unhealthy, tentu saja kondisi ini akan berdampak membahayakan bagi anak-anak peserta didik, mulai dari usia kelompok bermain hingga sekolah menengah pertama di Kota Jambi," ujar Juru Bicara Pemkot Jambi, Abu Bakar (8/10/2023).

Untuk itu, katanya, Wali Kota Jambi memutuskan untuk kembali memperpanjang pelaksanaan KBM secara daring selama 3 hari ke depan.

 BACA JUGA:

"Edaran ini kembali memberlakukan perpanjangan merumahkan pelajar dan pemberlakuan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara online atau daring bagi pelajar sekolah, terhitung pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2023," tuturnya.

Menurut Abu, Pemkot Jambi melalui Gugus Tugas (Task Force) Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Pencegahan dan Pengendalian Dampak Kabut Asap Kota Jambi, sudah menyiapkan opsi untuk mengatur klasifikasi tingkat kerentanan pelajar yang dapat sekolah maupun tidak, namun karena pertimbangan keselamatan siswa sebagai kelompok rentan yang mudah terpapar ISPA, opsi tersebut dikesampingkan.

"Gugus tugas sudah menyiapkan dua opsi pelaksanaan KBM. Opsi kesatu ada pelonggaran untuk metode tatap muka disekolah dan opsi kedua untuk tetap PJJ. Sekali lagi dengan mempertimbangkan keselamatan anak-anak, kita putuskan seluruhnya tetap PJJ," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/340/2903218/diselimuti-kabut-asap-tebal-lagi-pemkot-jambi-rumahkan-pelajar-anak-paud-hingga-smp-dOEAaSPi1s.jpg
Diselimuti Kabut Asap Tebal Lagi, Pemkot Jambi Rumahkan Pelajar Anak PAUD hingga SMP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/340/2897523/kabut-asap-semakin-pekat-aktivitas-sopir-dan-pengemudi-perahu-di-jambi-terganggu-PSNYzeYKWm.jpg
Kabut Asap Semakin Pekat, Aktivitas Sopir dan Pengemudi Perahu di Jambi Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/340/2896734/terpapar-kabut-asap-sejumlah-balita-dirawat-di-rsud-palangkaraya-akibat-ispa-Jr3zcBHTe2.png
Terpapar Kabut Asap, Sejumlah Balita Dirawat di RSUD Palangkaraya Akibat ISPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/610/2893237/kabut-asap-semakin-parah-sekolah-di-palembang-terapkan-belajar-daring-fcEuuBCLme.png
Kabut Asap Semakin Parah, Sekolah di Palembang Terapkan Belajar Daring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/01/340/2892743/kualitas-udara-tidak-sehat-siswa-paud-hingga-smp-di-jambi-diliburkan-5yEjU5g6wJ.jpg
Kualitas Udara Tidak Sehat, Siswa PAUD hingga SMP di Jambi Diliburkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/01/340/2892675/jarak-pandang-terganggu-sejumlah-penerbangan-di-bandara-pekanbaru-terganggu-0xXQZjkXLj.jpeg
Jarak Pandang Terganggu, Sejumlah Penerbangan di Bandara Pekanbaru Terganggu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement