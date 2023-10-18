Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diselimuti Kabut Asap Tebal Lagi, Pemkot Jambi Rumahkan Pelajar Anak PAUD hingga SMP

Azhari Sultan , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |04:01 WIB
Diselimuti Kabut Asap Tebal Lagi, Pemkot Jambi Rumahkan Pelajar Anak PAUD hingga SMP
Kabut asap di Jambi (foto: dok MPI/Azhari)
A
A
A

JAMBI - Pemerintah Kota Jambi kembali mengambil keputusan untuk merumahkan pelajar dan menyelenggarakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara online atau daring bagi pelajar sekolah tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP sederajat, negeri/swasta, mulai hari Rabu 18 Oktober hingga Jumat 20 Oktober 2023.

Pasalnya, kondisi kualitas udara lantaran kabut asap dari kebakaran lahan kembali menyelimuti Kota Jambi. Akibatnya, sangat tidak sehat, sangat membahayakan kesehatan manusia, terutama anak didik.

"Namun kebijakan ini akan terus ditinjau menyesuaikan situasi kondisi, karena sewaktu-waktu secara situasional bisa berubah," ujar Juru Bicara Pemkot Jambi, Abu Bakar, Selasa (17/10/2023).

Menurutnya, kebijakan tersebut tertuang dalam Edaran Wali Kota Jambi nomor 21/EDR/HKU/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada Masa Kabut Asap di Kota Jambi.

Katanya, keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kondisi aktual hasil pengukuran kualitas udara dalam kurun waktu 48 jam terakhir oleh Gugus Tugas (Task Force) Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Pencegahan dan Pengendalian Dampak Kabut Asap Kota Jambi.

"Berdasarkan laporan hasil analisa dan pemantauan yang dilakukan oleh satgas dalam kurun waktu 48 jam terakhir, kondisi kualitas udara kembali sangat tidak sehat, sangat membahayakan kesehatan manusia, terutama anak didik. Kita perkirakan kondisi ini akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu kami putuskan kembali merumahkan pelajar," jelasnya.

Selama 48 jam tersebut, jelas Abu, terjadi trend kenaikan yang signifikan pada parameter PM 10 dan PM 2,5 yang menjadi parameter kritis acuan standar kualitas udara di Kota Jambi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/340/2897523/kabut-asap-semakin-pekat-aktivitas-sopir-dan-pengemudi-perahu-di-jambi-terganggu-PSNYzeYKWm.jpg
Kabut Asap Semakin Pekat, Aktivitas Sopir dan Pengemudi Perahu di Jambi Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/08/340/2897251/kabut-asap-makin-pekat-masa-pembelajaran-daring-diperpanjang-N7ER0fd4EA.jpg
Kabut Asap Makin Pekat, Masa Pembelajaran Daring Diperpanjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/340/2896734/terpapar-kabut-asap-sejumlah-balita-dirawat-di-rsud-palangkaraya-akibat-ispa-Jr3zcBHTe2.png
Terpapar Kabut Asap, Sejumlah Balita Dirawat di RSUD Palangkaraya Akibat ISPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/610/2893237/kabut-asap-semakin-parah-sekolah-di-palembang-terapkan-belajar-daring-fcEuuBCLme.png
Kabut Asap Semakin Parah, Sekolah di Palembang Terapkan Belajar Daring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/01/340/2892743/kualitas-udara-tidak-sehat-siswa-paud-hingga-smp-di-jambi-diliburkan-5yEjU5g6wJ.jpg
Kualitas Udara Tidak Sehat, Siswa PAUD hingga SMP di Jambi Diliburkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/01/340/2892675/jarak-pandang-terganggu-sejumlah-penerbangan-di-bandara-pekanbaru-terganggu-0xXQZjkXLj.jpeg
Jarak Pandang Terganggu, Sejumlah Penerbangan di Bandara Pekanbaru Terganggu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement