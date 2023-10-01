Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Olah Limbah Rumah Tangga, Relawan Ganjar Ubah Sampah Jadi Berkah

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |12:59 WIB
Olah Limbah Rumah Tangga, Relawan Ganjar Ubah Sampah Jadi Berkah
Relawan Ganjar mengadakan pelatihan mengolah sampah. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

PADANG - Indonesia merupakan negara dengan penyumbang penumpukan sampah terbesar. Salah satu penyumbang limbah terbesar berasal dari limbah rumah tangga, yakni 62 persen. Komposisinya beras dari sisa makanan pengolahan pangan atau biasa disebut sebagai sampah organik.

Bahan-bahan organik dari sampah organik tersebut selama ini belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Padahal bahan-bahan organik dari sampah organik ini mempunyai potensi yang besar untuk dimanfaatkan kembali menjadi barang yang berguna dan bisa mempunyai nilai ekonomi yang cukup besar.

Untuk itu, Relawan Ganjar Pranowo, Ganjar Milenial Center (GMC) Sumatera Barat mengadakan pelatihan pembuatan kompos bio enzim bersama puluhan masyarakat di Jalan Raya Ampang, Kuranji, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (30/9/2023).

Koordinator GMC Sumatera Barat Galant Mahkota mengakatakan manfaat dari kegiatan pelatihan tersebut yang berguna untuk keperluan rumah tangga.

"Kegiatan ini berguna untuk masyarakat, di mana GMC Sumatera Barat melakukan pelatihan pembuatan pupuk organik yang dinamakan bio enzim, cairan sejuta manfaat karena bisa digunakan di rumah maupun pertanian," kata Galant.

Galant melihat masih banyak masyarakat yang belum peduli terhadap kondisi sampah yang terjadi di Kota Padang. Padahal, apabila sampah tersebut bisa dikelola dengan baik, dapat memberikan dampak positif serta berguna bagi lingkungan sekitar.

Jalan Sehat Bareng Warga Surabaya, Ganjar: Investasi Paling Bagus Itu Kesehatan 

"Kami melihat banyak masyarakat masih acuh terhadap hasil olahan sampah rumah tangga. Maka, hari ini sekaligus momen kita dalam meningkatkan kepedulian terhadap kondisi sampah dan bagaimana soulsi dalam menanggulanginya, salah satunya dengan bio enzim ini," jawab Galant.

Oleh karena itu, kegiatan ini kata Galant penting dilakukan sebagai upaya dalam menumpuknya sampak akibat rumah tangga.

