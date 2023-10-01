Gempa M3,5 Guncang Halmahera Barat

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,5 mengguncang Halmahera Barat, Maluku Utara, pukul 16.58 WIB, Minggu (1/10/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 2.09 LU, 126.70 BT atau 128 Km Barat Laut Halmahera Barat, Malut. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BACA JUGA:

Tidak Ada Gempa Susulan Pasca-Gempa M5.4 di Kabupaten Sukabumi

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)