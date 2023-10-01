Advertisement
HOME NEWS JATIM

Relawan Ganjar Pranowo Gelar Senam hingga Bazar Murah di Jatim

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |22:54 WIB
Relawan Ganjar Pranowo Gelar Senam hingga Bazar Murah di Jatim
Relawan Ganjar gelar bazar murah (foto: dok ist)
A
A
A

MALANG - Dengan penuh semangat, Sahabat Ganjar menyelenggarakan senam sehat di Kecamatan Belimbing, Kota Malang pada Minggu (1/10/2023). Ratusan peserta turut serta dalam acara ini, memanfaatkan akhir pekan untuk berolahraga pagi.

Salah satu peserta senam, Riesa Martha berbagi pengalamannya, "Senam bersama Sahabat Ganjar ini memberikan semangat dan keceriaan bagi kami,” ucap Riesa.

Sementara itu, Ketua DPC Kota Malang, Nuraeni Endang, menyampaikan, kesehatan adalah aset berharga buat masyarakat dan bersama-sama membangun kesadaran akan pentingnya bergerak dan merawat tubuh. Kegiatan senam sehat ini menjadi bukti nyata kolaborasi yang erat antara Sahabat Ganjar, dengan masyarakat.

Lalu di Kabupaten Jember, ratusan warga berkumpul dalam sebuah acara bazar murah. Bazar ini terbukti membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketua DPC Sahabat Ganjar Kabupaten Jember, Hadi Purwanto, menyampaikan pesan dan kesannya dalam kegiatan ini, “Kami berharap dapat terus berkontribusi positif bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Jember,” kata Hadi.

Rangkaian kegiatan Sahabat Ganjar di Jawa Timur menjadi bukti bahwa Sahabat Ganjar menjadi relawan yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat.

(Awaludin)

      
