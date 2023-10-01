Jalan Sehat Bareng Warga Surabaya, Ganjar: Antusiasmenya Luar Biasa

SURABAYA – Bacapres Ganjar pranowo bersama ribuan kader dan simpatisan Partai Hanura Jatim melakukan jalan sehat di Tugu Pahlawan Surabaya. Acara jalan sehat ini sekaligus memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

Ganjar disambut meriah, tak hanya dari simpatisan partai namun juga sejumlah organisasi massa pendukung Ganjar Pranowo di Surabaya.

Teriakan Ganjar Presiden mengema di panggung Tugu Pahlawan Surabaya dan sepanjang rute jalan sehat yang mengelilingi komplek tugu pahlawan.

Bacapres yang didukung Partai Perindo itu sebelum melepas start peserta jalan sehat sempat berpesan pada seluruh warga Surabaya untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Ganjar yang dikenal pemimpin muda, energetic, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man ini sepanjang jalan dielu-elukan warga Surabaya. Ganjar dengan sabar melayani salaman warga.