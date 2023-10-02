Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Manusia Tersadis dari Jerman, Pelaku Genosida, Pembunuh Berantai dan Pemerkosa

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |08:46 WIB
3 Manusia Tersadis dari Jerman, Pelaku Genosida, Pembunuh Berantai dan Pemerkosa
Ilustrasi untuk manusia tersadis di Jerman (Foto: National Archieve/Reuters)
JAKARTA- Terdapat setidaknya 3 manusia tersadis dari Jerman yang tercatat dalam sejarah dunia. Negara yang sering dipilih sebagai tujuan menuntut ilmu tersebut memiliki sejarah yang panjang dan juga kompleks.

 BACA JUGA:

Dalam catatan sejarah, Jerman memiliki sejumlah nama yang dikaitkan sebagai manusia kejam dan sadis karena tindakannya kepada sesama manusia. Beberapa di antaranya berkaitan dengan Nazi, sedangkan lainnya berkaitan dengan tindakan kriminal pembunuhan berantai, pemerkosaan, hingga penganiayaan.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (2/10/2023) berikut rangkuman sosok 3 manusia tersadis di Jerman.

3 Adolf Hitler

Membahas mengenai kekejaman dan kesadisan Jerman tentu tak afdal jika tidak membawa nama Adolf Hitler. Diktator pemimpin Nazi yang lahir di Austria pada 20 April 1889 ini telah melakukan banyak pelanggaran HAM.

Pelanggaran tersebut meliputi penculikan tokoh politik hingga membasmi kaum Yahudi. Ia juga melakukan genosida secara terorganisir karena ingin Jerman bebas dari etnis lain.

Kekejaman Adolf Hitler juga tertuang dalam tindakan kejamnya melakukan holocaust terhadap Yahudi, pembangkang, dan homoseksual. Diperkirakan korban tewas atas peristiwa tersebut mencapai lebih dari 11 juta orang.

Halaman:
1 2
      
