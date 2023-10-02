Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Media Asing Soroti Kereta Cepat Indonesia

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |14:14 WIB
Media Asing Soroti Kereta Cepat Indonesia
Foto: Reuters.
JAKARTA - Media asing turut menyoroti peluncuran kereta cepat Jakarta-Bandung yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin, (2/10/2023). Proyek kereta cepat Indonesia ini telah menarik perhatian media beberapa bulan sebelum resmi diluncurkan.

 BACA JUGA:

Nikkei Asia, pada Agustus mengunggah artikel yang berjudul “Indonesia set to open Southeast Asia's 1st high-speed rail in October”, yang mengangkat mengenai peralihan teknologi dari kereta Jepang menjadi kereta China.

“Indonesia pada awalnya berencana untuk mengadopsi teknologi kereta peluru Shinkansen Jepang, namun pada 2015, pemerintahan Widodo pada menit-menit terakhir beralih ke proposal yang diajukan oleh Tiongkok, yang digambarkan tidak membebani keuangan negara” tulis Nikkei Asia.

Sementara itu Al Jazeera, juga pada Agustus, menerbitkan dengan judul “Indonesia’s Chinese-built bullet train delayed amid cost overruns”, yang menyoroti mengenai kendala proyek kereta cepat akibat adanya pembengkakan biaya dan skeptisisme masyarakat setempat.

Dalam artikelnya, Al Jazeera menulis bahwa “Proyek yang didanai Tiongkok ini, dan diawasi oleh konsorsium PT KCIC yang terdiri dari perusahaan-perusahaan negara Indonesia dan Tiongkok, awalnya dijadwalkan selesai pada 2019 namun menghadapi tantangan sejak peluncurannya, termasuk pembengkakan anggaran sebesar USD1,2 miliar dan pemeriksaan keamanan tambahan.”

