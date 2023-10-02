Gelagat Ganjil Letjen Suprapto Jelang Malam Jahanam G30S PKI

LETNAN Jenderal TNI Anumerta R Suprapto merupakan salah satu korban dalam G30SPKI. Ia meninggal di Lubangbuaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Seperti yang dituturkan dalam buku ‘Tujuh Prajurit TNI Gugur: 1 Oktober 1965’, putri sulung Jenderal Soeprapto, Ratna Purwati, jelang peristiwa “malam jahanam” itu pernah ditanyakan hal yang menyayat kalbu dari ayahnya di ruang kerja jenderal kelahiran Purwokerto, 20 Juni 1920 itu.

“Kamu sedih tidak, kalau bapak meninggal dunia?,” tanya Jenderal Suprapto yang langsung dijawab Ratna, “Bapak ngomong apa, sih?,”.

BACA JUGA:

Amuk Massa G30S PKI, Bupati Blitar Ikut Dibersihkan

Hal ganjil lainnya yang terjadi pada 30 September malam, adalah ketika salah satu wakil Menpangad Letjen TNI Ahmad Yani itu pulang dari kantornya dengan membawa sejumlah buku baru. Padahal sehari sebelumnya, sang jenderal sudah melakukan hal yang sama.

Letjen Suprapto pada malam itu begadang menunggu salah satu putrinya, Sri Lestari yang tak kunjung pulang hingga jam 24.00. Sri kala itu terlambat pulang dari kawasan Harmoni, untuk penerimaan piala lomba lari.

Pada saat itulah keluarga sang jenderal melihat ayah mereka untuk kali terakhir dalam keadaan sehat. Pasalnya pada 1 Oktober sekira pukul 04.00 pagi, Letjen Suprapto turut diculik gerombolan berseragam tentara dengan baret Tjakrabirawa.

Pintu rumah mereka di kawasan Menteng mendapati gedoran keras. Letjen Suprapto melarang istri dan anak-anaknya untuk mendekati pintu. “Ada apa pagi-pagi buta begini membangunkan saya?,” ketus Letjen Suprapto.

BACA JUGA:

“Bapak dipanggil untuk menghadap Presiden Soekarno sekarang juga,” jawab seorang dari mereka. “Kalau begitu, izinkan saya berganti pakaian terlebih dahulu,” ujar Jenderal Suprapto lagi.

Tapi sebelum sempat berganti pakaian, Jenderal Suprapto sudah dipaksa dengan todongan senjata, untuk dibawa ke sebuah truk hanya dengan mengenakan kemeja piyama dan sarung bermotif kotak-kotak.

Keluarga yang kala itu mengaku sangat aneh dengan kejadian itu, buru-buru mencoba mencari kontak dengan kolega Jenderal Suprapto, yakni Mayjen Siswondo Parman yang sayangnya, juga turut jadi korban.

Profil dan Jejak Karier

Lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, 20 Juni 1920, Suprapto bisa dibilang hampir seusia dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Usianya hanya terpaut empat tahun lebih muda dari sang Panglima Besar. Ia menempuh pendidikan formalnya setelah tamat MULO (setingkat SLTP) adalah AMS (setingkat SMU) Bagian B di Yogyakarta yang diselesaikannya pada tahun 1941.