INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Dukung Ganjar Pranowo, Ulama Se-Serang Raya Gelar Istighosah Doa Bersama

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |20:58 WIB
Dukung Ganjar Pranowo, Ulama Se-Serang Raya Gelar Istighosah Doa Bersama
Istighosah doa bersama dukungan terhadap Capres Ganjar Pranowo (Foto: Ist)
SERANG - Beragam cara dilakukan untuk mendukung Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024. Kali ini, ratusan ulama, kiai, dan asatidz menginisiasi agenda Istighosah Doa Bersama sebagai bentuk dukungan ulama se-Serang Raya untuk Ganjar Pranowo.

Menurut Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Anwar, KH Ariman Anwar istighosah tersebut merupakan momentum membangun ukhuwah, mempererat silaturahmi, serta wadah aspirasi para ulama dalam memilih pemimpin Indonesia di masa mendatang.

"(Melalui Istighosah, kami) mengharapkan yang akan maju ke depan ini bukan hanya sekadar terpilih, tetapi bagaimana pimpinan (pemimpin) kita bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Indonesia," kata ulama kharismatik itu dalam keterangannya, Senin (2/10/2023).

Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan di Pondok Pesantren Nurul Anwar, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten.

Abah Ariman, sapaan akrabnya menambahkan, Ganjar memiliki daya tarik di mata para ulama. Dengan pengalaman yang dimiliki Ganjar sebagai kepala daerah tentunya bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan ke depan.

"Karena Pak Ganjar dalam dunia politik kalau angka berhitung 1,2,3 berdasarkan nomer urut dari bawah menjabat ini menjabat itu sampai menjabat gubernur. Kami tahu keberhasilan (Pak Ganjar) dalam kepemimpinan wilayah (Menjadi Gubernur Jawa Tengah) tingkat provinsi," ujar Abah Ariman.

Abah Ariman berharap Ganjar Pranowo ketika terpilih sebagai Presiden pada Pemilu 2024 mampu mengentaskan segala persoalan di Indonesia. Tentunya dari kemiskinan dari berbagai aspek seperti pendidikan, ekonomi, pelestarian lingkungan, hingga pembangunan sumber daya manusia (SDM).

"Nah, mudah-mudahan ke depan beliau ini bisa memimpin Sabang-Merauke, 18 ribu pulau, 34 gubernur se-Indonesia dan mudah-mudahan beliau bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Indonesia," tuturnya.

