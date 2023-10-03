Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Marak Aksi Bullying Pada Anak, Ini Tiga Faktor Penyebabnya Menurut KPAI

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |00:01 WIB
Marak Aksi Bullying Pada Anak, Ini Tiga Faktor Penyebabnya Menurut KPAI
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Mantan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti mengungkapkan ada tiga faktor utama yang menyebabkan maraknya aksi kekerasan bullying atau perundungan di kalangan pelajar sekolah.

"Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana sehingga harus berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum, yaitu faktor internal, faktor eksternal dan faktor situasional," ujar Retno Listyarti, Senin (2/10/2023) kepada awak media.

 BACA JUGA:

Retno yang saat ini aktif sebagai Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) tersebut melihat minimnya keteladanan dari orang tua atau orang dewasa di sekitar anak tumbuh kembang juga bisa menjadi faktor penyebab.

Apalagi mengingat perilaku anak 70 persen meniru orang dewasa di sekitarnya.

 BACA JUGA:

Pada faktor internal, Retno menjelaskan, adalah hal yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri dan lingkungan keluarganya atau pengasuhan yang diterima anak dari keluarganya.

"Misalnya karena salah asuhan, salah didikan dari orangtua sehingga anak menjadi manja, selalu dibela sehingga anak tidak paham konsekuensi dari perbuatannya," jelasnya.

Atau, bisa juga karena anak justru diasuh dengan kekerasan oleh orangtuanya, sehingga anak bisa berpotensi kuat menjadi pelaku kekerasan kelak di kemudian hari, bisa di lingkungan sekolah atau lingkungan pergaulan anak.

Faktor kedua eksternal Retno menjelaskan adalah yang berasal dari luar rumah, misalnya faktor yang berasal dari lingkungan sekolah, pergaulan, dan atau lingkungan masyarakat.

"Termasuk pengaruh dari dunia maya dari penggunaan gadget yang tanpa aturan atau edukasi dan tidak diawasi oleh orang tua atau keluarganya. Anak yang kerap mengakses konten kekerasan, bisa saja meniru konten tersebut, misalnya game online yang berisi kekerasan, bisa film juga," papar Retno Listyarti.

Selain itu kata Retno, anak bisa juga kecanduan konten pornografi dan kemudian melakukan kekerasan seksual pada teman sepermainan/sebaya seperti terjadi dalam sejumlah kasus anak melakukan kejahatan seksual atau malah jadi korban kejahatan seksual.

Disejumlah kasus, Retno memaparkan muncul ada kecenderungan anak membentuk geng di lingkungan sekolah untuk menunjukkan bahwa pergaulannya sangat luas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176206/siswa-rMWf_large.jpg
Siswa SMP Grobogan Tewas dengan Tengkorak Retak, Sempat Dua Kali Diadu Duel 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/519/3158628/perundungan-zQRm_large.jpg
Video Perundungan Brutal Gegerkan Bondowoso, 6 Santri  Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/340/3144670/siswa_sd_di_riau_meninggal_disebut_jadi_korban_bully_ini_faktanya-Uboq_large.jpg
Siswa SD di Riau Meninggal Disebut karena Dibully, Ini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/519/3112661/polisi_tangkap_pelaku_bullying_remaja_cantik_yang_viral_di_malang-EG2a_large.jpg
Polisi Tangkap Pelaku Bullying Remaja Cantik yang Viral di Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/512/3099188/bullying-rBRK_large.jpg
3 Tersangka Kasus Bullying Dokter Aulia Dicekal ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/512/3098178/ilustrasi_polda_jateng_tetapkan_tersangka_kasus_dokter_aulia-QqAu_large.jpeg
Polda Jateng Tetapkan 3 Tersangka Kasus Kematian Dokter Aulia Risma
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement