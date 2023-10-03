Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Keren! Baznas Raih Tiga Penghargaan Marketing Award 2023

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |19:45 WIB
Keren! Baznas Raih Tiga Penghargaan Marketing Award 2023
Baznas raih tiga penghargaan Marketing Award 2023. (Foto: dok Baznas RI)
JAKARTA - Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) meraih tiga penghargaan pada ajang Marketing Award 2023: Show Your Leadership. Adapun tiga penghargaan tersebut di antaranya kategori The Best Marketing Driving Company, The Best Innovation in Marketing, serta The Best in Marketing Campaign, dengan keseluruhan mendapat predikat 'Excellent'.

Penghargaan tersebut secara simbolis diserahkan kepada Pimpinan Baznas RI Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan S.Ag, M.Si, dalam acara Talkshow Top Brand Conference & Ceremony Penyerahan Sertifikat Pemenang Marketing Award (MA) 2023, di Jakarta, Selasa (3/10/2023).

"Alhamdulillah, kami merasa sangat terhormat dan bersyukur bisa mendapat tiga kategori penghargaan dari Marketing Award 2023 dengan predikat Excellent. Ini adalah bukti nyata pengakuan publik atas dedikasi kami dalam menjalankan tugas sosial dan amanah yang diberikan," ujar Rizaludin.

Menurutnya, proses meraih penghargaan ini tidak mudah, harus melalui pemaparan didepan para juri ahli yang berasal dari akademisi dan praktisi marketing.

"Capaian ini adalah cerminan dari kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada Baznas. Kami berkomitmen akan terus berusaha lebih keras lagi untuk meningkatkan kualitas layanan dan transparansi dalam mengelola dana zakat," tuturnya.

Baznas raih tiga penghargaan Marketing Award 2023. (Foto: dok Baznas RI)


