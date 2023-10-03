Ngaku Polisi, Pria Ini Rampas Motor Pemuda di Tegal

TEGAL - Seorang pria Muhroji (56) mencuri sepeda motor dengan mengaku sebagai polisi di Jalan Kapten Ismail Tegal, Tegal, Selasa (3/10/2023), sekira pukul 01.00 WIB.

Saat beraksi, Muhroji (56) bersama satu orang lainnya yang masih buron. Korban diketahui bernama Reno Susanto (22) yang tengah mengendarai sepeda motor Yamaha Fazzio.

Tersangka tertangkap basah oleh teman-teman korban dan sempat dimassa di wilayah Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sebelum dibawa ke Mapolsek Adiwerna. Kasus ini lalu dilimpahkan ke Polres Tegal Kota karena tempat kejadian berada di wilayah hukum Polres Tegal Kota.

Kasatreskrim Polres Tegal Kota, AKP Darwan mengatakan, tersangka bersama rekannya sengaja datang dari Pemalang untuk mencari korban di Kota Tegal. Setelah berkeliling, tersangka mendapatkan korban di Jalan Kapten Ismail.

Saat melancarkan aksinya, tersangka memepet dan memberhentikan korban lalu mengaku sebagai polisi.

"Modusnya itu tersangka mengaku polisi. Mereka memberhentikan lalu mengatakan bahwa korban ini seolah-olah pengguna narkoba. Lalu digeledah dan diambil tas, dompet, dan handphone milik korban," katanya, Selasa (3/10/2023).

AKP Darwan menyebut tersangka lalu menyuruh korban meninggalkan sepeda motornya di Jalan Kapten Ismail. Korban lalu diajak oleh kedua tersangka berboncengan tiga orang dengan dalih akan dibawa ke kantor polisi.